Schachmatt: Ex-Frankfurter Joveljic sorgt für Kuriosum

In Frankfurt fand Dejan Joveljic sein Glück nicht, dafür aber in Los Angeles. Der serbische (Teilzeit-)Nationalstürmer sorgte jetzt aber für ein Kuriosum: Er nahm an der Schach-EM teil.

Einst kam Dejan Joveljic im zarten Alter von 19 Jahren mit großen Hoffnungen zur Frankfurter Eintracht, in der Bundesliga wurde er aber nicht glücklich. 2021 folgte nach zehn Pflichtspielen für die SGE und einer zwischenzeitlichen Leihe an den Wolfsberger AC der Wechsel in die USA. "Ich war nicht bereit, der Unterschied zwischen der serbischen und deutschen Liga ist enorm", gab der Angreifer nun offen zu.

Diese Offenheit dürfte auch daher rühren, dass er sich inzwischen in der MLS etabliert hat. In seinen ersten sechs Spielen traf er auf Anhieb für Galaxy und egalisierte damit direkt mal einen Startrekord von niemand Geringerem als Zlatan Ibrahimovic - 2022 wurde er auch gleich als bester Spieler des Teams ausgezeichnet. Aktuell kann er auf 24 Tore in 90 Pflichtspielen für Galaxy verweisen.

Ob seine Leistungen in den USA am Ende ausreichen werden, um für Serbien bei der kommenden EM in Deutschland dabei sein zu dürfen, muss sich erst noch zeigen. Chancenlos ist der 24-Jährige nicht, immerhin hat er schon bereits sechs Länderspiele absolviert (zwei Tore). Sein Land vertreten hat Joveljic dafür aber bereits bei der jüngsten EM im Schnellschach.

Bester Schachspieler unter den aktiven Fußballern

Mit dem Gesamtsieg, den der zum serbischen Verband gewechselte Russe Alexey Sarana holte, hatte Joveljic am Ende überhaupt nichts zu tun, dafür war er schlicht nicht gut genug - Schlagzeilen machte er dennoch. Bereits vor dem Turnier in Zagreb sorgte der Name Joveljic für Aufsehen, ist es doch eher ungewöhnlich, dass ein Profi-Fußballer bei einem professionellen Schachturnier an den Start geht. Das war beim 24-Jährigen aber der Fall: Mit einem Rating bei im internationalen Schachverband FIDE von 2217 im klassischen Schach gilt Joveljic wohl als bester Schachspieler unter den aktiven Fußballern - bei der Schnellschach-EM trat er dann auch als Nummer 249 von 600 registrierten Spielern an.

Seine Liebe zum Schach habe er während der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Quarantäne-Maßnahmen entdeckt, verriet der Stürmer der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti" und gab offen zu, dass ihm schon klar ist, dass es "selten ist, dass sich ein Fußballer mit Schach oder dem Rubik-Würfel (Zauberwürfel, d. Red.) beschäftigt". Ursprünglich beschäftigte er sich viel mit Zauberwürfeln, doch daran habe er inzwischen die Lust verloren. "Mein Rekord liegt bei 38 Sekunden, aber es wird schnell langweilig", meinte Joveljic und sprach dann über Gemeinsamkeiten von Schach und Fußball.

Wenn du die Lücke siehst, dann greifst du an. Dejan Joveljic

"Auch im Fußball schaust du nach vorne, versuchst zu antizipieren und wartest auf einen gegnerischen Fehler", so der Stürmer: "Und wenn du die Lücke siehst, dann greifst du an." Das Schachspiel habe ihm auch als Fußballer auch geholfen, gerade in puncto "Konzentration" und "Emotionskontrolle".

Seine Schachkarriere ist noch recht kurz. Joveljic hat erst neun Standardpartien bestritten, sodass er noch nicht einmal einen Titel hat - erst mit 27 abgeschlossenen Partien würde er Kandidatenstatus erhalten. Gegen Ausnahmespieler Magnus Carlsen würde Joveljic übrigens sehr gerne mal antreten, auch wenn er betont, dass "das eigentlich keinen Sinn machen würde", da der Norweger viel zu stark sei, "aber: Blamieren würde ich mich nicht."