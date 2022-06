Schachmann sprintet bei der Tour de Suisse auf Platz zwei

Maximilian Schachmann hat beim Auftaktrennen der Tour de Suisse den zweiten Platz erreicht. Im Schlusssprint musste sich der 28-Jährige nur einem Briten geschlagen geben.

Ein wiedererstarkter Maximilian Schachmann ist zum Auftakt der Tour de Suisse auf den zweiten Platz gesprintet. Der deutsche Straßenradmeister musste am Sonntag im Finale einer 18-köpfigen Spitzengruppe nach 177,6 Kilometern rund um Küsnacht nur dem Briten Stephen Williams den Vortritt lassen. Den dritten Platz belegte der Däne Andreas Kron.

Auch wenn es mit dem ersten Saisonsieg noch nicht funktionierte, präsentierte sich Schachmann drei Wochen vor dem Start der Tour de France in guter Form. Bereits am Freitag hatte der Berliner, der im Frühjahr krankheitsbedingt schwer zurückgeworfen worden war, beim GP Aargau den zweiten Platz belegt. Die Schweiz-Rundfahrt wird am Montag mit der zweiten Etappe über 198 Kilometer von Küsnacht nach Aesch fortgesetzt. Der Gesamtsieger steht am nächsten Sonntag nach dem Einzelzeitfahren in Vaduz fest.