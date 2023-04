Schach-WM: Ding schafft erneuten Ausgleich

Großmeister Ding Liren hat in der zwölften Partie der Schach-WM in Astana (Kasachstan) gegen Jan Nepomnjaschtschi den erneuten Ausgleich geschafft.

Nach vier Remis in Serie gewann der Chinese am Mittwoch mit Weiß gegen seinen russischen Kontrahenten Jan Nepomnjaschtschi und glich zum 6,0:6,0 aus. Für den Titel werden 7,5 Punkte benötigt.

Damit gehen beide Kontrahenten gleichauf in das 13. Duell am Donnerstag (ab 11.00 Uhr/MESZ). Sollte nach 14 Spielen kein Sieger feststehen, wird dieser im Tiebreak ermittelt. In Kasachstan wird der Nachfolger des Norwegers Magnus Carlsen gesucht, der wegen Motivationsproblemen nicht zur erneuten Titelverteidigung angetreten war.

In einer hektischen Partie spielten beide Großmeister sehr schnell und verpassten dabei mehrmals bessere Züge. In der Endphase der Begegnung leistete sich dann aber der Russe einen großen Fehler, welcher Ding auf Siegkurs brachte. Nur wenige Züge später gab der nun chancenlose Nepomnjaschtschi auf.