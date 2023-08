Schach-Skandal: Carlsen und Niemann legen Streitigkeiten bei

Der Streit zwischen Magnus Carlsen (32) und Hans Niemann (20) hielt die Schach-Welt monatelang in Atem. Nun haben alle involvierten Parteien die Auseinandersetzungen beigelegt.

Nach wiederholten Betrugsvorwürfen gegen seine Person hatte Niemann vor einem US-Bezirksgericht Klage wegen Falschbehauptung und Rufschädigung eingereicht und 100 Millionen US-Dollar Schadenersatz von Carlsen und dessen Firma "Play Magnus", Schach-Streamer Hikaru Nakamura und den Betreibern der Online-Plattform "Chess.com" gefordert. Der zuständige Richter wies die Klage im Juni jedoch ab.

Am Montag gaben die Beteiligten nun bekannt, ihre rechtlichen Auseinandersetzungen gelöst zu haben. "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir eine Einigung mit Hans Niemann erzielt haben, um unsere Differenzen hinter uns lassen und ohne weitere Rechtsstreitigkeiten nach vorne schauen zu können", erklärte "Chess.com". Niemann darf künftig wieder Turniere auf der Plattform bestreiten, die ihn zwischenzeitlich gesperrt hatte.

"Wir möchten auch bekräftigen, dass wir zu den Ergebnissen unseres öffentlichen Berichts über Hans vom Oktober 2022 stehen, einschließlich der Tatsache, dass wir keine entscheidenden Beweise dafür gefunden haben, dass er in irgendwelchen Partien am Brett betrogen hat", hieß es in der Erklärung weiter. Der Bericht kam allerdings auch zu dem Schluss, dass Niemann online in mehr als 100 Partien betrogen habe.

Auch Carlsen teilte mit, die Ergebnisse des Berichts "zur Kenntnis zu nehmen und zu verstehen", dass es keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass Niemann bei seinem Sieg gegen ihn beim Sinquefield Cup betrogen habe. Damals hatte die ganze Angelegenheit ihren Anfang genommen. "Ich bin bereit, bei künftigen Turnieren gegen Niemann zu spielen, sollten wir gegeneinander gelost werden", gab der Norweger zu Protokoll. Vergangenen September hatte Carlsen in der Schach-Szene für einen Aufschrei gesorgt, als er eine Partie gegen Niemann bei einem hochkarätig besetzten Online-Turnier nach nur einem Zug verließ.

Niemann zeigte sich zufrieden, dass seine Klage "in einer für beide Seiten akzeptablen Weise beigelegt wurde und dass ich zu Chess.com zurückkehre. Ich freue mich darauf, mich mit Magnus im Schach und nicht mehr vor Gericht zu messen."