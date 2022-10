Schaaf spürt "ein anderes Selbstverständnis" bei der SG Barockstadt

Nach acht Spielen ohne Niederlage und einem Platz im vorderen Tabellendrittel verändern sich die Ansprüche im Lager der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Sieht zumindest der Kapitän so.

"Man spürt ein anderes Selbstverständnis", hatte Kapitän Patrick Schaaf nach dem 1:1 seiner SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen die TSG Hoffenheim II bemerkt. "Wobei wir auch diesmal wieder taktisch sehr klug agiert und es geschafft haben, einen spielstarken Gegner weitestgehend von unserem Tor fernzuhalten." Trainer Sedat Gören sagte, "dass wir diesmal spielerisch vor allem in der Zentrale nicht so gut gespielt haben wie in den Spielen davor, aber auch mal mit dem 1:1 zufrieden sein müssen".

Was man deutlich sehe, sind "die Schritte nach vorne, die die Mannschaft geht". Gegen Mainz II habe sich sein Team trotz Führung noch auskontern lassen und 1:3 verloren. "Jetzt spürt man, dass wir reifer geworden sind. Leider hat uns diesmal das Glück gefehlt, das wir davor in Offenbach noch hatten."

Widerspruch vom Finanzvorstand

Finanzvorstand Martin Geisendörfer sieht die Entwicklung ähnlich, widerspricht aber Kapitän Schaaf: "Nein, das Selbstverständnis ist nicht größer geworden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison und auch mit dem Punkt gegen Hoffenheim." Gedanken darüber, ob man im Winter womöglich noch den einen oder anderen Spieler perspektivisch für die Runde 2023/24 verpflichten könnte, lässt Geisendörfer aber gar nicht erst zu.

"Für uns geht es nach wie vor um den Klassenerhalt", stellt der Finanzvorstand klar. "Auch wenn die Aussichten aktuell immer besser werden: Die Schwächephase wird kommen. Das wissen wir alle. Bevor wir nicht 35, 36 Punkte haben, richtet hier niemand den Blick auf etwas anderes als den Ligaverbleib."