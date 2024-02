Schaaf knackte Happel: Wer vor Leverkusen lange ungeschlagen blieb

Um sich an Leverkusens letzte Niederlage erinnern zu können, braucht man ein gutes Gedächtnis, nun winkt der Werkself ein Rekord. Welchen Teams außerdem beeindruckende Serien gelangen - und wie sie endeten.

Bei Bayer Leverkusen ist der Wurm drin. Die Mannschaft scheint das Siegen verlernt zu haben, nach einem weiteren Rückschlag ist Xabi Alonso angefressen. "Wenn ich über das Spiel nachdenke, bin ich wütend", sagt der Spanier. "Für die Zukunft müssen wir analysieren, um die Fehler nicht zu wiederholen. Wir müssen intelligent sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Diese Worte fielen am 28. Mai 2023, nach einem 0:3 am 34. Spieltag beim VfL Bochum. Für die Leverkusener war es das siebte Spiel in Folge ohne Sieg, unter anderem misslang in diesen Wochen der Einzug ins Finale der Europa League (0:1 und 0:0 im Halbfinale gegen die Roma). Nur dank Schützenhilfe erreichte die Werkself die internationalen Plätze.

Besagte "richtige Entscheidungen" traf Leverkusen in der Sommerpause. Seit der laufenden Saison scheint es für Bayer zu heißen: Verlieren verboten. Inzwischen ist die Werkself seit 31 Pflichtspielen unbesiegt und strebt einem Rekord entgegen. Doch welche Teams haben eigentlich ähnliche Serien zu bieten?

Natürlich der FC Bayern. Unter Udo Lattek blieb der FCB vom 22. März bis zum 25. Oktober 1986 in 25 Pflichtspielen unbesiegt (16 Siege, neun Remis), bis Bayer Leverkusen der Serie mit einem 3:0-Sieg ein Ende setzte. Zwischen dem 3. Mai und dem 19. November 1988 war der FCB unter Jupp Heynckes nicht zu bezwingen, auch damals waren es 25 Spiele in Serie (17 Siege, acht Remis). Das Ende kam im Achtelfinalhinspiel des UEFA-Cups mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand, der FCB schaffte es dennoch in dem Wettbewerb noch bis ins Halbfinale.

HSV verpasst das Triple, Bremen feiert zu hart

Und noch ein Klub blieb in den Achtzigern lange ungeschlagen. Zwischen dem 22. Mai und dem 11. Dezember 1982 ließ der Hamburger SV unter Ernst Happel seine Gegner 26 Spiele lang verzweifeln (14 Siege, zwei Remis). Die Norddeutschen wurden am Saisonende Deutscher Meister und gewannen auch den Europapokal der Landesmeister. Nur Pokalsieger wurden sie nicht, denn Hertha BSC brachte die Serie mit einem 2:1-Erfolg im Achtelfinale 1982/83 zum Erliegen.

Über 20 Jahre lang hielten die 26 Spiele von Happel - ehe Werder Bremen auftrumpfte. Thomas Schaaf und seine Truppe blieben eine Partie mehr ungeschlagen, vom 25. Oktober 2003 bis zum 8. Mai 2004 (20 Siege, sieben Remis). Wieder mal hieß der Spielverderber Bayer Leverkusen, doch so ganz nüchtern betrachtet kam die Pleite nicht unerwartet. "Bremen mit desolater Vorstellung bei Meisterfeier", titelte der kicker am 14. Mai 2004 nach einer 2:6-Klatsche. Beim Pokalfinale zwei Wochen später war Werder aber wieder auf dem Damm - und holte sich das Double.

Xabi Alonsos Leverkusen hat Bremen schon vor einer Weile abgehängt, nur eine Mannschaft steht in Bezug auf ungeschlagene Partien noch vor der Werkself. Womit sich ein Kreis schließt - denn es ist mal wieder der FC Bayern, der einen Rekord hält.

Flick noch vorne - und das fast nur mit Siegen

Unter Hansi Flick verbannte der FCB vom 11. Dezember 2019 bis zum 24. September 2020 32 Spiele lang Niederlagen aus seinem Repertoire. Das Besondere daran: Es waren darunter 31 Siege und nur ein Remis. Die Serie endete mit einem 1:4 bei der TSG Hoffenheim am 2. Spieltag der Saison 2020/21.

Leverkusen kann also am Samstag gleichziehen - und sich am 23. Februar im Heimspiel gegen Mainz den alleinigen Spitzenplatz sichern.