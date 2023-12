SCF-Startelfdebütant Makengo "in den Zweikämpfen sehr verbissen"

Beim Sieg gegen Piräus in der Europa League stand Jordy Makengo (22) erstmals in der Startelf des SC Freiburg. Jetzt darf sich der junge Franzose Hoffnungen machen, auch im Ligaspiel in Mainz (heute, 15.30 Uhr) von Beginn an dabei zu sein.

Könnte am Sonntagnachmittag erneut in der Startelf des SCF stehen: Jordy Makengo. IMAGO/Eibner

In der 20. Minute beim Stand von 2:0 nach zwei Toren von Michael Gregoritsch gegen Olympiakos (5:0) hatte Jordy Makengo noch vergeblich darauf gehofft, in seinem ersten Spiel von Beginn an für die erste Mannschaft der Freiburger gleich eine Torvorlage gutgeschrieben zu bekommen. Da verpasste Gregoritsch noch, der eine gute Viertelstunde später, nach einer weiteren Flanke des 22-Jährigen, aber doch seinen Hattrick perfekt machte. "Mal wieder einen Linksfuß auf links zu haben war schön, das ist für die Stürmer gut, und das hat man auch beim Tor gesehen", sagte SC-Trainer Christian Streich.

Streich "hatte das Gefühl, er ist so weit"

Seit dem langfristigen Ausfall von Kapitän Christian Günter (Infektion der Unterarmfraktur) haben vor allem Rechtsfüßer auf der "falschen Seite" gespielt, häufig Lukas Kübler, und bei einer Dreierkette Noah Weißhaupt als Schienenspieler. In der Drittligamannschaft der Freiburger hatte Makengo 46 Einsätze als Linksverteidiger, bevor er Anfang November beim 3:3 gegen Mönchengladbach nach der Pause (beim Stand von 1:3) erstmals in der ersten Mannschaft eingewechselt wurde. Zuvor gehörte er bereits einige Male ohne Einsatz zum Kader. "Ich hatte das Gefühl, er ist so weit, dass wir ihn bringen können", erklärte Streich nach dem Startelfdebüt Makengos gegen Piräus.

Die komfortable Ausgangslage, dass der Sport-Club in jedem Fall im nächsten Jahr europäisch gespielt hätte, habe diese Entscheidung erleichtert. "Aber wahrscheinlich hätte er in einem Bundesligaspiel auch von Anfang an gespielt", sagte der SC-Coach. Dafür hätten das Gladbach-Spiel und die Eindrücke aus dem Training gesprochen. "Man merkt auch im Training, dass er sich immer mehr zutraut", bestätigte Verteidiger Matthias Ginter. "Er ist von den Anlagen her ein sehr guter defensiver Außenverteidiger, und wenn es dann noch so mit einer Vorlage klappt, dann können wir zufrieden sein und wissen, dass wir da in Zukunft einen haben, auf den wir uns verlassen können." Vor zwei Jahren ist Makengo aus der zweiten Mannschaft von AJ Auxerre in die U 23 der Freiburger gewechselt, gehört seit dieser Saison zum Kader von Streich, hat zu Beginn aber noch im Team von Thomas Stamm in der 3. Liga gespielt.

"Er ist auf den ersten Metern schnell, und in den Zweikämpfen auch im Training immer sehr verbissen", lobte Ginter den jüngeren Kollegen. "Wir haben gehofft, dass er diese Aggressivität auf den Platz bringt, und das hat er gemacht." Deswegen könnte Makengo heute in Mainz erneut zur Anfangsformation gehören, und das nicht nur, wenn der Sport-Club mit Viererkette spielt. Denn auch gegen Piräus wechselten die Freiburger in der zweiten Hälfte - nach der taktischen Umstellung des Gegners - gegen den Ball teilweise zur Dreierkette.