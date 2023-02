SCF II: Stamms Kritik beim Gegentor - Entwarnung bei Vermeij

Auch beim Halleschen FC hat der SC Freiburg II seine starke Form unter Beweis gestellt. Entwarnung gab es nach dem 3:1-Sieg in Sachen Vincent Vermeij.

Vincent Vermeij war an allen Freiburger Toren in Halle beteiligt. IMAGO/Eibner

Vom "erwartet schwierigen Spiel" sprach Thomas Stamm nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft in Halle. Wovor der Trainer der Bundesliga-Reserve des SC Freiburg II vorab gewarnt hatte, erfuhr seine Mannschaft in der Anfangsphase am eigenen Leib: Auch wenn der HFC im Tabellenkeller und in akuter Abstiegsgefahr schwebt, verfügt er eben doch über Offensivpower. "Wir haben schwer Lösungen gefunden", beschrieb Stamm die Phase bis nach dem Gegentor, das Halle nach einem frühen Ballgewinn im Zentrum erzielt hatte - sehr zum Ärger des Coaches. "Eigentlich wollten wir klar über außen kommen. Da spielen wir so ein bisschen ins Pressing rein."

Hochzufrieden war der Schweizer dann aber mit der Reaktion seiner Mannschaft, die sich durch ein Standardtor (Andi Hoti) zurück ins Spiel manövrierte. Genau das sei auch ein Vorhaben im neuen Jahr gewesen: gefährlicher bei Standards sein, womit sich sein Team nun "endlich mal belohnt" habe.

Es war der Kipppunkt der Partie, von nun an gab der SCF II endgültig den Ton an und drehte das Spiel im zweiten Durchgang komplett. Von einem verdienten Sieg sprach Stamm, "weil wir deutlich mehr Chancen herausgespielt haben".

Vermeij: Erst Zusammenprall, dann Entwarnung

Maßgeblichen Anteil an den drei Punkten hatte - mal wieder - Sturmtank Vincent Vermeij, der zwei Tore vorbereitet und das zwischenzeitliche 2:1 selbst erzielte. Umso größer waren allerdings die Sorgen, als der Ex-Duisburger nach einem Zusammenprall in der Entstehung des dritten Tores von Sanitätern vom Platz gebracht werden musste. Die schlimmsten Befürchtungen erfüllten sich aber nicht: Schon nach dem Spiel konnte Vermeij mit seinen Teamkollegen und der Handvoll SCF-Fans auf der Tribüne feiern.