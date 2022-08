Scaphoidfraktur: Anyomi muss operiert werden

Wegen einer Handverletzung ist Nationalspielerin Nicole Anyomi operiert worden.

Nicole Anyomi hat die Pause zwischen der Europameisterschaft in England und dem Bundesliga-Start mit Eintracht Frankfurt am Montag genutzt, um eine Operation an der Hand vornehmen zu lassen.

Die 22-Jährige leidet an einer Scaphoidfraktur - auch als Kahnbeinbruch bekannt und in der Handwurzelregion verortet -, wie ihr Verein mitteilte. Die Verletzung hatte sich Anyomi im dritten EM-Gruppenspiel gegen Finnland, bei dem sie auch ein Tor erzielte, zugezogen.

Champions League ab Mitte August

Die Offensivspielerin, die in der Nationalelf auch als Rechtsverteidigerin eingesetzt wird, wurde zwei Wochen später im verlorenen Finale noch einmal eingewechselt. Nach der Operation an diesem Montagmorgen könnte Anyomi zeitnah ins Training zurückkehren.

Die SGE-Frauen starten mit einem Heimspiel am 16. September im Deutsche Bank Park gegen Bayern München in die Bundesliga-Saison 2022/23. Bereits am 18. August sind die Hessinnen in der Qualifikation für die Champions League bei Fortuna Hjörring in Dänemark gefordert.