Scalonis Selbsthilfe-Kurs: "Es geht darum, wie man reagiert"

Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni bittet den eigenen Anhang vor dem wichtigen Duell mit Mexiko um Ruhe und beschwört sogar die verstorbene Ikone Diego Maradona.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Wie, wo, was denn jetzt? Alles gut, scheinbar, wenn man Lionel Scaloni hört, den argentinischen Nationaltrainer. Dabei hat die Albiceleste doch das Startspiel gegen Saudi-Arabien 1:2 verloren.

Scaloni aber erklärte am Freitag - und damit einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko (Samstag, 20 Uhr, LIVE! bei kicker): "Es hängt von uns ab. Darauf können wir vertrauen." Also werde man "wegen einer Niederlage" nicht viel umstellen, sondern "wie gewohnt spielen".

Wir suchen nicht nach Ausreden. Lionel Scaloni, Nationalcoach Argentiniens

Vielmehr mahnte Scaloni den angesichts des drohenden WM-Ausscheidens bereits jetzt hyperventilierenden Anhang und Medientross aus der Heimat: "Wir suchen nicht nach Ausreden." Nicht wegen der drei zurecht aberkannten Abseitstreffer. Und nicht wegen der Drucksituation.

Scaloni habe immer gesagt, auch nach dem Großerfolg 2021 mit dem Sieg bei der Copa America, dem ersten großen Titel für Argentinien nach fast 30 Jahren: "Wir müssen vorbereitet sein, wenn ein Rückschlag kommt. Und jetzt bin ich der Erste, der darauf vorbereitet ist." Weitere "30 Spiele ohne Niederlage", wie er mit Blick auf die gegen Saudi-Arabien zu Ende gegangene Serie von 36 Spielen meinte, seien "unmöglich" gewesen. "Leider ist dies nun bei der WM passiert, aber zum Glück im ersten Spiel." Ergo: Man könne darauf reagieren.

Ein Holzfuß, der nach vorne schaut

Und vielleicht ist ja die ruhige Art, mit der vermeintlichen Katastrophe Vorrunden-Aus umzugehen, genau der richtige Ansatz. Scaloni sagt: "Spiele kann man verlieren, es geht darum, wie man darauf reagiert." Er sei zwar als Spieler immer ein "Holzfuß" gewesen, "aber ich habe immer nach vorne geschaut". Der 44-Jährige gab fast ein wenig eine Selbsthilfe-Klasse : "Die Reaktion nach Stichen wie diesen ist, dass man aufsteht, und das kann diese Mannschaft. Ich habe daran keinen Zweifel."

Zu personellen Aspekten ließ er sich nicht locken, außer "den einen oder anderen Wechsel", aber das sehe man dann schon. Also, Versuch einer Interpretation, es gab ja ein paar Angeschlagene vor der WM: Der verletzte Innenverteidiger Cristian Romero könnte aus der Startelf rutschen, für ihn Lisandro Martinez oder German Pezzella auflaufen. Rechtsverteidiger Nahuel Molina könnte durch Gonzalo Montiel ersetzt werden und Guido Rodriguez im Mittelfeld für Leandro Paredes kommen. Superstar Lionel Messi sei "gut drauf, physisch wie auch emotional". Na denn.

Scaloni wirbt um Vertrauen

Vor allem mahnte der in sich ruhende Scaloni die Fans vor Ort und in der Heimat: "Es geht um ein Fußballspiel." Er sage das "wissend, dass ein Land hinter uns steht und hofft". Er könne als Nationaltrainer versichern: "Jeder, der auf dem Platz steht, wird alles geben, keine Frage." Zumal die Fans ja wüssten, "was wir geleistet haben" in den vergangenen Jahren seit dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2018, seit Scaloni im Amt ist. "Wir bitten sie, uns zu vertrauen."

Er sagte all dies am Todestag Diego Maradonas, dessen Ableben sich am Freitag zum zweiten Mal jährte. "Das ist für alle sehr traurig." Doch er, Scaloni, habe keine Zweifel, dass Argentiniens Allzeit-Heiliger "vom Himmel aus zusieht. Hoffentlich können wir ihm den Sieg schenken."

Und wenn es schiefgeht? Werden sie vom fußballbegeisterten Anhang vermutlich doch alle in die Hölle verwünscht.