Scaloni und das eine Wort, um das es geht

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni spielt vor dem Endspiel gegen Frankreich den Doppelpass mit den Fans - und lässt tief blicken.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Kennt jeder, diesen Satz: "Finals spielt man nicht, man gewinnt sie." Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat den Satz am Tag vor dem Endspiel gegen Frankreich zitiert. Aber er hat ihn relativiert. Und genau das ist typisch für den so wunderbar geerdeten, rationalen und über den Fußball hinausschauenden Sportsmann. "Wir spielen gegen einen großartigen Gegner", da könne man diesen berühmten Spruch nicht so einfach sagen und hoffen, das werde dann schon.

Natürlich lobte Scaloni den Titelverteidiger auch über Kylian Mbappé hinaus, alles andere hätte ja auch überrascht und wäre unlogisch gewesen.

Letztlich ging es in der Pressekonferenz des 44-Jährigen aber um das Momentum, die Tage und Stunden der Vorfreude in Katar, Vorfreude darauf, eine Fußballnation womöglich zum Titelgewinn zu führen. Zu dem Titel, auf den das fußballverrückte Land seit 36 Jahren, seit Mexiko 1986 und Diego Maradona wartet.

Sollte Scalonis Mannschaft triumphieren, würde ein ganzes Land triumphieren und förmlich explodieren. Denn bei Argentinien geht es immer um Maradona und damit auch um Pelé und Brasilien. Das ist einerseits Teil der Folklore, andererseits aber auch Teil einer erdrückenden Erwartungshaltung, von der Argentinien und vor allem seine Nationalmannschaft seit fast vierzig Jahren bei Turnieren zugleich immer wieder erdrückt wurde.

Fußball ist ein Sport, aber für Argentinien ist Fußball mehr als ein Sport. Lionel Scaloni

"Wir haben die besten Fans der Welt", sagte Scaloni am Samstag. Und er meinte das auch so, obwohl er weiß, dass sie vermutlich auch die anspruchsvollsten sind. Wunderfußballer Lionel Messi kann ein Lied davon singen. Aber die argentinischen Fans sind eben auch herzerwärmend: "Die Bilder der feiernden Anhänger gehen uns nahe", gab der Coach zu und seine Stimme stockte dabei ein wenig, es schien so, als müsse er seine Emotionen tatsächlich im Zaum halten.

Scaloni schluckte mehrmals, die Stimme war merklich belegt, als er attestierte: "Fußball ist ein Sport, aber für Argentinien ist Fußball mehr als ein Sport." Dass seine Landsleute in diesen Wochen dem Titel so entgegenfieberten, sei "das Größte". Druck hin oder her, doch dazu kam er gleich noch.

Genuss trotz Druck

Denn Scaloni betonte zunächst mit Blick auf seinen Stab, seine Mannschaft, die gesamte Delegation: "Wir waren einst auch Fans, und wir sind es heute noch." Deshalb sei auch er so emotionalisiert in diesen Tagen, und deshalb habe er schon nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien gesagt: "Ich bin in der traumhaften Situation, Trainer dieser Mannschaft zu sein, ich bin stolz, glücklich und aufgeregt zugleich." Er wiederholte das am Samstag, weil es dem Ex-Nationalspieler, der 2006 noch gemeinsam mit Messi an der WM in Deutschland teilgenommen hatte, wichtig war und ist.

Und dann die Sache mit dem Druck: Natürlich sei der riesig, aber es gelte, die Situation ganz bewusst zu "genießen". Argentinien habe diesem Finale so lange entgegengefiebert, und das merke man eben: "Wir erleben das alle als eine große Familie." Und wie ein Familienvater gab er dann den Ratschlag: Wenn man sich an Dingen erfreuen könne, dann falle auch der Druck weg. "Dann kann man das Beste daraus machen."

Das soll am Sonntag gegen Frankreich geschehen: "Wir haben seit vier Jahren eine hervorragende Mannschaft aufgebaut, die sich für das argentinische Trikot zerreißt." Für das Trikot zerreißen, gar zu sterben, ist ein Satz, den Maradona geprägt hatte. Ein Sieg am Sonntag im Lusail wäre die Krönung Messis, aber auch eine Reminiszenz an Maradona.

Von Sampaoli zu Scaloni

Und Scaloni? Der hatte 2018 von Jorge Sampaoli übernommen, beide kommen aus der Provinz Cordoba, wurden 15 Kilometer voneinander entfernt geboren. Scaloni war auch Sampaolis Assistenztrainer, dabei könnte der ruhige, nüchterne, strukturierte Coach kaum unterschiedlicher sein als der explosive, oft hyperventilierende Sampaoli.

Knackpunkt von Scalonis Amtszeit sei das Jahr 2019 gewesen, betonte der Coach am Samstag mit Blick auf die Halbfinal-Niederlage bei der Copa America in Brasilien, ja, auch damals in Brasilien. Wichtig sei gewesen, dass man weiter in Ruhe zusammengearbeitet habe, Spieler, Trainer und Verband. Das zeige sich auch heute noch, indem Profis, die momentan gar nicht im Kader stehen, Grüße schickten. "Alle wären gerne hier bei uns." Gruppendynamik, auch über tausende Kilometer Entfernung.

Und der Ex-Fan-Ex-Nationalspieler-Ex-Messi-Kollege-und-jetzt-Nationaltrainer sagte dann noch als Botschaft an die über 40 Millionen Familienmitglieder in Argentinien: "Der größte Triumph ist, dass alle sich alle Argentinier als Teil dieses Endspiels fühlen. Genießen wir es. Diese Gefühle werden alle auf ewig in uns bleiben. Genießen ist das Wort, um das es geht."

Zumal das Endspiel gegen Frankreich das letzte Spiel von Lionel Messi im Nationaltrikot werden wird, der 35-Jährige hatte das nach dem Halbfinale durchblicken lassen. Letztes Spiel von Messi? Scaloni: Was könne es da Besseres geben als "ein Finale, um dies zu genießen".