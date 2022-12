Scaloni: "Schwitzen bis zum letzten Tropfen"

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni lobt nach dem Sieg über Australien den Gegner und den Einsatz seiner Spieler.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni lobte nach dem 2:1 im Achtelfinale über Australien die Mannschaftsleistung und seinen Kapitän Lionel Messi, gab aber mit Blick auf den Gegner aus Down Under auch zu: "Sie haben uns mit ihrer Physis Probleme bereitet." Zudem habe man nach der Pause schlicht zu viele Chancen vergeben. "Aber wir waren physisch einfach am Limit. Doch das ist jetzt durch. Wir haben eine weitere Instanz überwunden."

Seine Spieler seinen "bereit, permanent ihr Maximum abzurufen". Und manchmal sei es im Fußball nun mal so, "als ob man in einen Kampf geht, man muss schwitzen bis zum letzten Tropfen." Am Ende hatte sein Team dann aber doch die Kraft, gegen die Socceroos den Sieg ins Ziel zu retten. Zugleich sei es "wundervoll, Lionel Messi so spielen zu sehen, die ganze Mannschaft". Der Kapitän hatte eine seiner besten Leistungen im Nationaltrikot bei WM-Endrunden abgeliefert und das 1:0 erzielt.

Wichtig sei, es auch im nächsten Spiel "hinzukriegen, dass die Spieler das tun, was sie können, nämlich an sich glauben und Fußball spielen. Denn das können sie außerordentlich gut", freute sich der mit 44 Jahren jüngste Trainer dieser WM-Endrunde.

Nun trifft er am kommenden Freitag im Viertelfinale auf die Niederlande mit dem 71-jährigen Louis van Gaal, den ältesten Coach des Turniers. "Das macht mich stolz, ich habe einst als Profi für La Coruna gegen sein Barca gespielt."

Van Gaals Elftal "brilliert vielleicht nicht wie die Niederlande früherer Zeiten. Aber sie machen die Dinge sehr gut", und schob nach: "Andere wiederum nicht ganz so gut." Welche, wollte er natürlich nicht sagen, sondern nur dies: "Leider muss einer von beiden ausscheiden." Doch, so selbstbewusst ist er dann doch: "Wir werden es nicht sein."