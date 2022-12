Scaloni dankbar für Messi: "Der Beste aller Zeiten"

Statt eines umkämpfen Halbfinales gegen Kroatien wurde es beim 3:0 ein Abend der Rekorde für Argentiniens Kapitän Lionel Messi.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

"Vamos vamos Argentina", lief über die Lautsprecher, und die Fans, wieder rund 30.000 argentinische im mit 88.966 Zuschauern besetzten Lusail Stadium vervollständigten "vamos vamos a ganar", also: Wir werden gewinnen … Im Finale zumindest stehen sie nun schon mal.

Und gewonnen hat die Albiceleste am Dienstagabend im Halbfinale gegen Kroatien mit überraschender Leichtigkeit, nachdem Kapitän Lionel Messi mit seinem Elfmeter zum 1:0 nach gut einer halben Stunde den Vize-Weltmeister von 2018 aus der Ordnung gerissen hatte. Und die fand das Team rund um Anführer Luka Modric fortan auch nicht mehr.

Scaloni ringt mit den Tränen

Argentinien indes erhöhte durch den 22-jährigen Julian Alvarez kurz darauf zum 2:0, und spätestens von da an war es fast ein Spaziergang ins Endspiel. Alvarez' 3:0 in der 69. Minute war dann eigentlich Messis Treffer, der Leipzigs Josko Gvardiol fast durch die gesamte kroatische Hälfte foppte und dann von der Grundlinie aus auf seinen Mittelstürmer ablegte.

Trotz der frühen Vorentscheidung hatte Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni nach dem Schlusspfiff Tränen der Rührung in den Augen. Just der 44-Jährige, der jüngste Trainer im Wettbewerb, der sonst immer so nüchtern über "Wichtigeres im Leben als der Fußball" spricht. Auch gut zehn Minuten nach dem Abpfiff baute der Coach noch nahe am Wasser, als ihn Superstar Messi herzte. Der holte mit seinem 25. Endrundenspiel übrigens Rekordhalter Lothar Matthäus ein.

Und noch ein Rekord: Zum schon 19. Mal führte er Superstar Argentinien als Kapitän bei einer WM an, damit überholte er nun Mexikos Rafa Marquez. Diego Maradona hatte 1986, 1990 und 1994 16-mal die Binde getragen.

Fans sollen feiern - Sonntag im Blick

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni sagte daher fast schon mit Ehrfurcht: "Hört sich an, als ob ich das jetzt sage, weil ich Argentinier bin. Aber ich sage das schon lange: Messi ist der Beste aller Zeiten, und ich bin dankbar und habe das Privileg, ihn trainieren zu können. Und es ist ein Glück für uns, dass er das Trikot der Albiceleste trägt."

Auch mit Blick auf die Anhänger zeigte sich der Coach selbst lange nach Spielende noch emotional angegriffen: "Ich bin an dem Platz, wo jeder Argentinier sein möchte. Es ist sehr bewegend, was die Spieler hier zeigen, aber auch die Fans. Es ist unbeschreiblich, was sie uns geben." Und, nur um klarzustellen: "Das ist keine politisch korrekte Antwort", er und das Team empfinde das wirklich so. Und daher rief er die Anhänger auf: "Feiert, wir denken derweil schon an den Sonntag. Es bleibt noch ein Schritt, jetzt muss für uns das Feiern über den Einzug ins Endspiel eigentlich auch schon aufhören."

Der Feiertanz zuvor hatte die Spieler und vor allem Einpeitscher Rodrigo de Paul fast schon mehr Kraftreserven gekostet als das Spiel selbst - dennoch sangen die Anhänger auch noch eine halbe Stunde nach Abpfiff vom bevorstehenden Titel und zwei riesige Maradona-Banner wehten mit, es sah so aus, als ob der Fußball-Göttliche aus dem Himmel mitsang.

Nun ist es noch ein Schritt, wie Scaloni sagte. "Das war unser fünftes Finale, und alle haben wir gewonnen. Hoffentlich wird das nun auch so im nächsten Spiel", sagte ein erstaunlich gefasster Messi angesichts der nun in der Tat realen Chance, am Sonntag seine Karriere krönen zu können. "Das erste Spiel war ein harter Schlag gewesen, Niemand hätte gedacht, dass wir verlieren könnten gegen Saudi-Arabien nach zuvor 36 Spielen ohne Niederlagen. Aber das war auch eine große Prüfung für diese Mannschaft", erläutere der 35-Jährige und habe gezeigt "wie geeint wir sind, denn mental war dies schwierig, plötzlich jedes Spiel gewinnen zu müssen".

Der Elfmeter als Dosenöffner

Nun also sein zweites WM-Finale nach dem 2014 in Brasilien gegen Deutschland verlorenen. "Ich genieße das sehr, ich fühle mich sehr gut und stark genug für jedes Match." Und das, obwohl "wir müde waren. Aber wir haben unsere Kräfte für diesen Sieg mobilisiert. Wir waren sehr gut vorbereitet auf Kroatien."

Denn: "Wir haben eine sehr intelligente Mannschaft. Wir können das Spiel lesen und wissen, was wir zu tun haben in jedem Moment des Matches, wann wir den Ball brauchen, wann wir pressen müssen. Wir wussten, dass Kroatien den Ball haben möchte, aber wir wussten auch, wie wir das für uns nutzen können."

So kam es dann am Dienstag schon frühzeitiger als gedacht. Nationaltrainer Scaloni sagte: "Es war vor allem nicht so einfach, wie es im Nachhinein erscheint. Erst mit dem Elfmeter wurde es offener."

Und Messi reiht weiter Bestmarken aneinander. Er war ja schon seit dem Auftaktspiel und seinem Tor gegen Saudi-Arabien der einzige Profi in der WM-Historie, der bei Endrunden sowohl im Teenager, im Twen-Alter und auch jenseits der 30er-Grenze getroffen hat. Pelé war 1970 ja noch 29 Jahre jung gewesen bei seinen Toren zum dritten WM-Titel.

Alvarez verspricht viel

Bei Messi liegen nun fast sagenhafte 16 Jahre und 180 Tage zwischen seinen Torerfolgen einst bei der WM 2006 in Deutschland und am Dienstag in Katar. Der sechsmalige Weltfußballer ist auch der Einzige, der bei fünf Endrunden Assists bilanziert hat, gegen Kroatien zog er nun mit Pelé in der Anzahl der Assists in K.-o.-Runden gleich: sechs.

Aber vor allem: Durch seinen Elfmeter und sein insgesamt fünftes Tor bei dieser Endrunde steht er nun über die Jahre hinweg bei elf Treffern - und hat damit Argentiniens bisherigen Rekordhalter Gabriel Batistuta überholt. Diego Maradona und Uraltstar Guillermo Stabile folgen mit acht Treffern.

Und wer weiß, bald reiht sich in diese Liste vermutlich auch Julian Alvarez ein, der 22-jährige Doppeltorschütze gegen Kroatien, der nun bei dieser WM schon viermal getroffen hat: "Bei dem Alter, das er hat, will er die Welt verschlingen", sagte Scaloni. Zunächst aber Frankreich oder Marokko.