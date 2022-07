Scally greift nach dem WM-Ticket

30 Spiele absolvierte Joe Scally in seiner ersten Bundesligasaison. Damit zählte der 19-Jährige in der vergangenen Spielzeit zu den großen Newcomern im deutschen Oberhaus. Im Gladbacher Trainingslager sprach er über seinen Start und die nächsten Ziele.

Aus Borussia Mönchengladbachs Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Jan Lustig

Joe Scally hat sich viel vorgenommen. Seine Ziele für die neue Saison lauten: "Mit der Borussia in der Tabelle weiter oben landen." Aus persönlicher Sicht: "Auf viele Einsätze kommen und dabei möglichst oft von Beginn an spielen." Und dann gibt es ja auch noch den ganz großen Traum, den sich der Teenager schon am Ende des laufenden Jahres mit der US-Nationalmannschaft erfüllen könnte. "Ich hoffe", sagt Scally, "dass ich bei der Weltmeisterschaft dabei sein darf."

"Ich habe mehr gespielt als ich erwartet hatte"

Die Hoffnungen auf das Ticket für Katar sind nicht unberechtigt. Anfang Juni feierte Scally sein Debüt im US-Team, als er beim 3:0-Sieg gegen Marokko eingewechselt wurde. Ein zweiter Länderspieleinsatz schloss sich noch an, bevor es in den Urlaub ging. Der Durchbruch in der Bundesliga wurde in der Heimat registriert und belohnt - und der Außenverteidiger freut sich: "Ich habe mehr gespielt als ich erwartet hatte. Es war eine wirklich gute Saison für mich. Ich habe viel gelernt und gemerkt, dass ich auf diesem Level mithalten kann. Darauf will ich aufbauen."

Seine Vielseitigkeit ist ein großer Trumpf. Während der Saison kam Scally auf beiden Außenverteidigerpositionen zum Einsatz. In den letzten Saisonmonaten hatten dann zwar Stefan Lainer (rechts) und Luca Netz (links) die Nase vorn. Doch die Karten werden jetzt wieder neu gemischt.

Gladbachs linke Seite aktuell unterbesetzt

Und gerade auf dem linken Flügel drückt bei der Borussia aktuell der Schuh. Netz und Ramy Bensebaini, der zum Trainingslager nach Rottach-Egern nicht einmal anreisen konnte, stehen nach positiven Corona-Tests bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Möglich, dass Scally am Sonntag im Test gegen 1860 München (14 Uhr) schon für ein paar Minuten Wettkampfpraxis sammeln wird, obwohl er nach der späteren Rückkehr aus dem Urlaub erst zur Wochenmitte am Tegernsee angekommen ist.

Scally möchte jedenfalls jede Gelegenheit nutzen, um sich beim neuen Trainer Daniel Farke zu empfehlen. "Ich will ihm zeigen, dass ich hungrig bin, dass ich bereit bin zu lernen und dem Team zu helfen. Ich glaube, mein Spielstil passt zu dem Ansatz, den sich der Trainer vorstellt", sagt Scally.