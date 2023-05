SC-Youngster sammeln Erfahrung gegen die "Kolosse"

Auch wenn der SC Freiburg die Leipziger nach der Niederlage in der Tabelle vorbeiziehen lassen musste, steht seit diesem Wochenende fest: Der Sport-Club wird auch kommende Saison international vertreten sein. Freude bereiteten Trainer Christian Streich zudem die jungen Spieler.

In den vergangenen Wochen, auch nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, hat Streich immer wieder darauf hingewiesen, wie hoch er der Mannschaft anrechnet, was sie in dieser Saison leistet. Trotz Dreifachbelastung hat der Sport-Club - bis auf wenige Ausrutscher - konstant gute Leistungen gezeigt, und wird mindestens als Sechster die Runde beenden, damit kommende Saison wieder international vertreten sein. Das steht seit der Wolfsburger Niederlage in Dortmund fest.

Als die Freiburger zuletzt vor zehn Jahren in der Gruppenphase der Europa League gespielt haben, mussten sie in der Bundesliga lange um den Klassenerhalt bangen. Und in den internationalen Spielen kamen häufig jüngere Spieler zum Einsatz, teilweise auch aus der zweiten Mannschaft. Diesmal spielte auch auf europäischer Bühne die Stammbesetzung, und die jungen Talente durften sich erst im letzten Gruppenspiel gegen Qarabag Agdam zeigen, als das Weiterkommen bereits feststand.

Startelfdebütant Weißhaupt "hat es super gemacht"

Nun spielen einige von ihnen aber im Ligaschlussspurt noch eine Rolle. Da gegen Leipzig Ritsu Doan verletzt ausfiel und Roland Sallai vom Trainer eine "Denkpause" erhielt, war Noah Weißhaupt (kicker-Note 3,5) erstmals in der Bundesliga von Beginn an dabei "und hat es super gemacht, aber dann war klar, dass er nach 55, 60 Minuten wegbricht", sagte Streich. Der 21-Jährige war zunächst der auffälligste der Offensivspieler, ohne jedoch zu einer Chance zu kommen. "In einer Situation muss er noch mal weitergehen im Strafraum", kritisierte ihn der SC-Coach, der sonst zufrieden mit dem SC-Eigengewächs war: "Noah hat sich echt belohnt, das freut mich total. Er hat so gut gearbeitet die letzten Monate im Training, er hatte keine lange Spielzeiten, weil ich Ritsu und Vincenzo (Doan und Grifo (Anm. d. Red.) mehr Spielminuten gegeben habe."

Dritter Bundesligaeinsatz für Röhl, Debüt für Ezekwem

Als es für ihn nach einer knappen Stunde nicht mehr weiterging, ersetzte ihn Merlin Röhl, der zu seinem dritten Bundesligaeinsatz kam, seit er zu Beginn dieser Saison von Drittligist Ingolstadt nach Freiburg wechselte. Gegen die Leipziger "Kolosse und Muskelberge" (Streich) hatte der 20-Jährige jedoch etwas Schwierigkeiten, sich zu behaupten. "Das sind Erfahrungswerte", kommentierte der SC-Trainer, der Röhl als einen "echt coolen Typ, intelligent und saumäßig fleißig" bezeichnete, "es ist gut, dass er bei uns ist".

Schon deutlich länger in Freiburg ist Kimberly Ezekwem, der in der Schlussphase für Kapitän Christian Günter kam und damit sein Bundesligadebüt feierte. 2018 war er vom FC Bayern München in die A-Jugend des SC gewechselt. Er gehörte in der Drittliga-Aufstiegssaison 2020/21 der zweiten Mannschaft zu den Stammspielern und legte Kiliann Sildillia viele Standardtore auf. Mit ihm und vier weiteren Spielern wurde er im Sommer 2021 in den Profikader befördert, dann aber immer wieder durch gesundheitliche und Verletzungsprobleme zurückgeworfen. Dass er nun erstmals in der Bundesliga eingewechselt wurde, kam für ihn "komplett überraschend". Vor allem bei einem 0:1-Rückstand hatte er nicht damit gerechnet, gab der 21-jährige gebürtige Münchner im SC TV-Interview zu. Nach der "sehr schwierigen Zeit" freute er sich deshalb umso mehr darüber, dass er sich "zurückgekämpft" hat.

Die offensiven Akzente in der Nachspielzeit gegen Leipzig setzten allerdings nicht die jungen, sondern die erfahrenen Spieler. Zunächst parierte Torwart Blaswich eine sich aufs Tor senkende Flanke von Jonathan Schmid. Der 32-jährige Franzose, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft, hatte nur wenige Einsätze in dieser Saison. Die Zeichen stehen auf Abschied. Bei Nils Petersen, der die zweite Torchance hatte, steht das fest. Der 34-Jährige hat sein Karriereende nach dieser Saison angekündigt. Auch er scheiterte mit einem Schuss am RB-Keeper. "Nils hat alle möglichen schon reingemacht, die du normal nicht reinmachen kannst", nahm in Streich in Schutz. "Deswegen war er vorhin nicht so glücklich, als er in die Kabine kam, dem stinkt’s, dass er ihn nicht gemacht hat."