SC Wiedenbrück: Auf Spurensuche wegen fehlender Offensivgefahr

Seit fast zwei Monaten ist der SC Wiedenbrück nun bereits ohne einen Sieg. Der Hauptgrund ist der schwache Offensivoutput, denn nur acht Treffer bedeuten den zweitharmlosesten Angriff der Liga. Die Hoffnung ruht nun auf einem 38-Jährigen.

Niemand gerät beim SC Wiedenbrück in Panik, aber besorgniserregend ist die Situation an der Ems schon. Seit nun sieben Spielen ist das Team von Trainer Daniel Brinkmann sieglos. Nach dem 0:1 am vergangenen Samstag bei Schalkes U 23 sind die Ostwestfalen in die Abstiegszone abgerutscht. "Wir müssen endlich mal wieder was holen", fordert Brinkmann, dessen Elf letztmals am 19. August gewonnen hat. Seinerzeit setzte sich der SCW mit 1:0 beim Tabellenführer Fortuna Köln durch. Danach fuhr Wiedenbrück nur noch zwei Punkte ein.

Harmlose Offensivabteilung

Folgerichtig ging es in der Tabelle abwärts - von Rang acht am sechsten Spieltag auf Rang 15. Der Grund ist offenkundig: Die Mannschaft um Kapitän Marcel Hölscher trifft zu selten. In zehn Partien erzielte der SCW lediglich acht Tore - nur Schlusslicht RW Ahlen (sechs) ist noch harmloser. Auf die Abwehr, in den vergangenen Jahren stets das Prunkstück, ist indes abermals Verlass. 14 Gegentore seit dem Saisonstart sind ein ordentlicher Wert. Der Wurm steckt im Sturm. Ein Nachfolger für den zu RW Oberhausen abgewanderten Manfredas Ruzgis ist noch nicht in Sicht. Mittelstürmer Steffen Rohwedder, von Atlas Delmenhorst ins Jahnstadion gewechselt, ist bei seinen sechs Einsätzen leer ausgegangen. Der drittschnellste Akteur des Kaders hat mit 1,88 Metern zwar Gardemaß, kann seine Wucht aber nicht gewinnbringend einsetzen.

Emre Aydinel, im Sommer erster Anwärter für die Angriffsmitte, hat erst ein Tor erzielt. Es ist bezeichnend, dass mit Jan-Lukas Liehr ein defensiver Mittelfeldmann mit zwei erfolgreichen Abschlüssen der beste Torschütze seiner Mannschaft ist.

Neuzugang als Hoffnung

Die schnellen Außen, vormals nach Umschaltmomenten kaum zu kontrollieren, laufen ihrer Form hinterher. Außerdem ist den Gegnern nicht verborgen geblieben, dass diese "Pfeile" (Daniel Brinkmann) ein Pfund sind, mit dem der SCW wuchern kann. Überlässt der Kontrahent Wiedenbrück den Ball, tun sich die Schwarz-Blauen schwer, ein konstruktives Spiel aufzuziehen. Häufig landen dann lange Bälle im Nichts oder beim Gegner.

Es ist eine spannende Frage, ob der jüngst nachverpflichtete, bereits 38 Jahre alte und deswegen finanzierbare Macoumba Kandji im Spätherbst seiner Karriere die Sturmmisere beheben kann. Der Senegalese bringt Erfahrungen aus Europa League und Champions-League-Quali mit. Bei seinem Heimdebüt hat er auf Anhieb getroffen. Hoffnung machen die Vorjahre, in denen Brinkmann und sein Stab während der Hinserien regelmäßig junge Spieler zu gestandenen Regionalliga-Kickern weiterentwickeln konnten, die dann im zweiten Saisonteil gezündet haben. Auch deswegen besitzt der 37-Jährige in Wiedenbrück zu Recht viel Kredit.