SC-Vorstand Saier: "In Summe ein harter Aufschlag"

Der frühe Platzverweis hat dem SC Freiburg die Aufgabe in Dortmund noch schwerer gemacht, als sie ohnehin war. Er machte auch die taktische Marschroute zunichte, die sich Christian Streich zurechtgelegt hatte, um erstmals in Dortmund zu gewinnen. Die Aufbruchstimmung bei den Badenern ist somit gedämpft worden.

Nach nur einem Punkt aus zehn Spielen in Dortmund wollte Streich zu gerne erstmals einen Dreier dort holen. Am Ende hieß es 5:1 für den BVB, der Sport-Club kassierte nach dem 0:6 beim VfL Wolfsburg die zweite deutliche Auswärtsniederlage innerhalb von zwei Wochen. "Einige waren nicht gut, wir haben gerade zu viele Spieler, die nicht das auf den Platz bringen, was sie können", kritisierte Streich, der allerdings glaubt, dass es ohne Platzverweis "einen richtigen Fight hätte geben können".

Nur zwei Spieler für Streich in Normalform

In der rund 75-minütigen Unterzahl nach der Gelb-Roten-Karte gegen Kiliann Sildillia war Streichs Team dem BVB jedoch mit wenigen Ausnahmen nicht gewachsen. Zu schlechtes Zweikampfverhalten und zu unsauberes Passspiel bei Ballgewinnen monierte der SC-Coach, der zwei Spieler aus der Generalkritik ausnahm. Lukas Kübler "war gut im Zweikampf", lobte Streich, und "'Luci' Höler hat sich gewehrt, obwohl er alleine im Zentrum war, das hat er sehr gut gemacht". In Unterzahl war Lucas Höler die einzige Spitze im 4-4-1, er rückte aus dem Mittelfeld vor. Dafür mussten sich Ritsu Doan und Daniel-Kofi Kyereh ins Mittelfeld zurückziehen, die zu Beginn in der vordersten Linie agierten, im für den SC ungewohnten 3-5-2 ohne Stürmer Michael Gregoritsch.

Saier erläutert ursprüngliche Idee gegen den BVB

"Wir wollten mit der Aufstellung und Ordnung versuchen, in ein gutes Umschaltspiel zu kommen, um Kompaktheit herzustellen im Mittelfeld und der Defensive", sagte Streich. Die beiden kleinen und wendigen Offensivspieler Doan und Kyereh sollten "die Eins-gegen-eins-Duelle suchen mit den wuchtigen Innenverteidigern", erläuterte SC-Sportvortstand Jochen Saier im "baden.fm"-Interview die ursprünglich vorgesehene Taktik - "dazu kam's dann gar nicht so richtig".

Wir waren nicht gut, wenn wir den Ball erobert haben, hatten viel zu einfache Fehlpässe im Mittelfeld. Christian Streich

Unabhängig vom Platzverweis und dem Ärger über die seiner Ansicht nach mangelnde "Verhältnismäßigkeit" in den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns habe der Sport-Club "einige Sachen nicht gut genug gemacht, um in Dortmund zu bestehen", fand derweil Streich. "Wir waren nicht gut, wenn wir den Ball erobert haben, hatten viel zu einfache Fehlpässe im Mittelfeld." Und beim 2:1 durch Karim Adeyemi habe sich sein Team "viel zu einfach abkochen lassen". Es fiel wie das 3:1 von Sebastien Haller nach einer Ecke. Diese beiden Tore zu Beginn der zweiten Hälfte waren für Saier der "Genickbruch, und dann war es ein Entgegenstemmen und ein Kampf mit ungleichen Waffen, das hat sich bescheiden angefühlt".

Saier hatte aufgrund der guten Heimspiele Hoffnung

Eigentlich waren die Freiburger nach dem Unentschieden gegen Frankfurt (1:1) und dem 3:1-Sieg gegen Augsburg optimistisch ins Ruhrgebiet gereist, "weil wir schon das Gefühl hatten, dass wir in guter Verfassung sind und Zuhause auch sehr stabil aufgetreten sind", so der Sportvorstand. In den Heimspielen habe die Mannschaft "extreme Zweikampfstärke, Griffigkeit und Lösungen mit dem Ball" gezeigt, die sie auch beim BVB benötigt hätte, um dort zu bestehen.

In Kombination mit der Roten Karte für den Trainer ist es laut Saier für den SC in Dortmund "in Summe ein harter Aufschlag" gewesen, dem nun ein weiteres Auswärtsspiel folgt, im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstagabend beim Zweitligisten SV Sandhausen (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Für Streich, der im Gegensatz zum nächsten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart an der Seitenlinie stehen darf, ist das "ein total wichtiges Spiel für uns", das Team müsse "Stabilität zeigen und gegen diese negative Situation auswärts ankämpfen und anspielen".