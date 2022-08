Girth bei Einstand treffsicher: MSV erledigt Pokal-Aufgabe Mennrath problemlos

Der MSV Duisburg hat am Donnerstagabend die nächste Runde im Landespokal Niederrhein durch einen Kantersieg bei Victoria Mennrath problemlos erreicht.

Vor 700 Zuschauern setzte sich der favorisierte Drittligist in der Mennrather Kull am Ende glatt mit 8:0 (5:0) durch und zog in die zweite Runde des Niederrheinpokals ein.

Die Zebras, die ohne die angeschlagenen Rolf Feltscher (Innenband), Leroy Kwadwo (Hüfte), Alaa Bakir (Meniskus) und Marvin Knoll (Aufbautraining) sowie die Stammkräfte Sebastian Mai, Joshua Bitter, Moritz Stoppelkamp und Lukas Raeder angetreten waren, gingen früh durch Aziz Bouhaddouz in Führung. Chinedo Ekene und Kolja Pusch schraubten das Resultat jeweils per Doppelpack bis zur Pause in die Höhe.

Drei Scorer-Punkte für Girth

Im zweiten Abschnitt traf dann auch Benjamin Girth, der erst unter der Woche vom MSV verpflichtet worden war. Der Neuzugang holte zudem noch einen Elfmeter heraus, den Gordon Wild zum Endstand verwandelte.

MSV-Trainer Torsten Ziegner zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit seiner Mannschaft. "Wir wussten, was auf uns zukommen wird. Unsere Jungs haben den Gegner von der ersten Minute an ernst genommen, damit hier nichts anbrennt", wird der Coach auf der Klub-Website zitiert. "Wenn wir ein bisschen nachgelassen haben, konnte man sehen, dass die Mennrather Jungs kicken können."