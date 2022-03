SC Verl trägt die letzten Heimspiele in Paderborn aus

Drittligist SC Verl wechselt für die letzten fünf Heimspiele in der aktuellen Spielzeit vom Stadion am Lotter Kreuz in die Benteler-Arena nach Paderborn.

Der SC Verl zieht für seine letzten fünf Heimspiele der Saison vom Stadion am Lotter Kreuz in die Benteler-Arena nach Paderborn um. Die Verler teilten auf ihrer Website mit, dass die Partie gegen Waldhof Mannheim am kommenden Samstag das letzte Drittliga-Spiel in dieser Saison in Lotte sei.

Ausschlaggebend für den Umzug seien die "aktuell nicht optimalen Verhältnisse in Lotte". "Wir wollen mit der Maßnahme unter anderem nicht riskieren, dass noch weitere unserer Heimspiele in dieser Saison ausfallen müssen", erklärte Sportclub-Vorstand Raimund Bertels.

Das erste Spiel in Paderborn bestreitet der Drittligist am 29. März gegen den FSV Zwickau. Schon in der vergangenen Spielzeit trug der Sportclub sechs Heimspiele in der Arena des SC Paderborn aus. "Der Kontakt zu den Paderbornern ist ja nie so wirklich abgerissen. Für die Unterstützung des SC Paderborn 07 sind wir sehr dankbar“, so Bertels.