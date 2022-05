SC-Stürmer Petersen: "Versuchen selbst, unsere Hausaufgaben zu lösen"

Im letzten Ligaspiel der Saison wollen die Freiburger zeigen, dass sie in der Tabelle zu Recht einen der vorderen Plätze belegen. Und SC-Rekordtorjäger Nils Petersen will mit der Mannschaft noch ein paar Prozente draufpacken.

Die verschiedensten Konstellationen, was bei welchen Ergebnissen für den SC Freiburg in Sachen internationaler Qualifikation noch möglich ist, sollen in der Vorbereitung auf die letzte Bundesligapartie der Saison bei Bayer Leverkusen keine Rolle spielen. "Wir versuchen selbst, unsere Hausaufgaben zu lösen, gar nicht auf die anderen Plätze zu schauen", sagte Nils Petersen im Interview bei SC Freiburg TV, "wir wissen, dass wir in Leverkusen bestehen können, das haben wir schon mal gezeigt." Im Hinspiel hat der Sport-Club gegen Bayer mit 2:1 gewonnen.

Und darauf, dass bei den Leverkusenern nach dem Einzug in die Champions League die Luft raus sein könnte, will der SC-Rekordtorjäger auch nicht setzen. "Dass sie gefeiert haben, sei ihnen gegönnt, aber ich glaube, dass sie trotzdem die Qualität haben, so ein Spiel noch mal gewinnen zu wollen", sagte Petersen, "vielleicht fehlen zwei, drei Prozent, aber darauf verlassen wir uns nicht, lieber machen wir ein paar Prozent mehr."

"Energie, Überzeugung und Kampfeswille"

Die fordert sein Trainer ohnehin ein. "Die Jungs müssen sich darauf einstellen, dass sie viele Wege - und die richtigen Wege - machen müssen", erklärte Christian Streich. Die Mannschaft solle "mit ganz viel Energie, Überzeugung und Kampfeswille" in das Auswärtsspiel gehen: "Wir wollen zeigen, dass wir absolut verdient da stehen, wo wir jetzt sind." Es würden zudem zwei Teams aufeinander treffen, "die beide bestrebt sind, nach vorne zu spielen und die beide probieren, Dinge kreativ zu lösen", auch mal zu kontern, "aber nicht als erstes Ziel". In den letzten drei Partien gegen Leverkusen erzielte Freiburg immer zwei Tore. Und auch insgesamt ist die Torausbeute des SC herausragend. Nur in der Saison 1994/95 waren es mehr Tore (66) als die bisher 57, und nur in der gleichen Runde gab es auch mehr Auswärtstore (28). Aktuell stehen die Freiburger da bei 25.

DFB-Pokal-Finale in den Hinterköpfen

Allerdings muss der Sport-Club auch wieder besser verteidigen als zuletzt. Zehn Gegentore in drei Spielen findet auch Petersen deutlich zu viel. "So viele Tore kannst du nicht erzielen, dass du die Spiele dann gewinnst", kritisierte der 33-Jährige, "das fängt bei uns vorne an, dass wir noch mehr gegen den Ball arbeiten müssen." Die vier Gegentore zuletzt gegen Union Berlin soll das Team "aus den Köpfen kriegen, auch um mit einem guten Gefühl nach Berlin zu fahren". Dass das DFB-Pokal-Finale schon in den Hinterköpfen steckt, kann Petersen nicht verleugnen: "Man ist täglich damit konfrontiert, seit Wochen gibt's nur ein Thema in der Stadt. Das ist auch schön, aber wir müssen unsere Hausaufgaben in der Liga erst mal bewältigen."

Ein Rekord steht bereits fest

Die statistischen Vorzeichen stehen zumindest nicht schlecht. Der Sport-Club stand bisher fünfmal vor einem Duell mit Leverkusen auf einem der fünf vorderen Plätze, und hat keines dieser Spiele verloren (zwei Siege, drei Unentschieden). Außerdem ist er seit fünf Auswärtsspielen ohne Niederlage und könnte den Vereinsrekord von sechs Auswärtspartien in Folge ohne Niederlage einstellen, was bisher erst zweimal gelang, in den Saisons 2000/01 und 2012/13. Ein Rekord steht bereits fest, egal wie das Spiel am Samstag ausgeht: Mit vier Auswärtsniederlagen hat der SC die wenigsten in einer Saison kassiert - sechs waren bisher der Bestwert.