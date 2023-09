SC-Sportdirektor Hartenbach: "Letztes Jahr hatten wir mehr Leichtigkeit"

In der Offensive klemmt es noch beim SC Freiburg. Ein Blick auf Auffälligkeiten im Vergleich mit dem Topstart vor einem Jahr und Erklärungsansätze des Sportdirektors.

Der Vize-Kapitän traf bisher nur in der Europa League: Vincenzo Grifo und die Offensive des SC Freiburg stocken in der Liga noch etwas. picture alliance/dpa

Nach dem fünften Spieltag der Saison 2022/23 thronte der SC mit zwölf Punkten und 10:5 Toren an der Tabellenspitze der Liga. Ein Jahr später ist das Torverhältnis umgekehrt (5:10), die sieben gesammelten Zähler bedeuten Platz neun. Nachdem beim 0:0 in Frankfurt die Gegentorflut aus den Spielen gegen den BVB (2:4) und in Stuttgart (0:5) gestoppt wurde, soll am Sonntag gegen Augsburg die Offensivabteilung wieder gefährlicher in Erscheinung treten.

Von 10 auf 0: Die Topstarter 2022 sind noch ohne Tor

Was auffällt beim Vergleich mit dem Topstart in die vorige Saison: Die Schützen der zehn ersten Treffer in 2022/23 - Vincenzo Grifo und Michael Gregoritsch (je 3) sowie Ritsu Doan und Matthias Ginter (je 2) - kommen aktuell auf: null Tore! Abwehrchef Ginter ist natürlich freizusprechen, seine frühen Tore waren ein außergewöhnlicher Bonus. Die anderen drei sind jedoch offensive Säulen, von denen man mehr erwarten darf.

Vor allem, weil die Anzahl der erarbeiteten Torchancen, 34 vor einem Jahr, jetzt 33, nahezu identisch ist. Sie werden nun nur deutlich schlechter verwertet. Bisher trafen für die Mannschaft von Christian Streich nur Roland Sallai, Maximilian Philipp, Lucas Höler und Nicolas Höfler je einmal, dazu kommt ein Hoffenheimer Eigentor.

Hartenbach: "Knoten kann in jedem Moment aufgehen"

Stürmer Gregoritsch darf sich beim Thema mangelnde Chancenverwertung angesprochen fühlen, ließ am Anfang der Saison Tormöglichkeiten aus. Im BVB-Spiel vor eineinhalb Wochen verletzte sich der Österreicher dann aber an der Wade, fiel in Piräus und Frankfurt aus. Offen, ob er rechtzeitig für das Duell mit seinem Ex-Klub Augsburg fit wird. Der SC wird mit Blick auf die kommenden Wochen kein Risiko eingehen.

Die noch ohne Treffer dastehenden Topstarter von vor einem Jahr stellen für Klemens Hartenbach noch keinen Grund zur Sorge dar. "In jedem Moment kann bei den Jungs der Knoten aufgehen", sagt der Sportdirektor, räumt aber ein: "Insgesamt ist unser Start ein bisschen harzig, letztes Jahr hatten wir mehr Leichtigkeit in den Angriffsaktionen. Wir haben es noch nicht so hingekriegt, dass alles fließt in unserem Spiel."

Die Gegner stellten sich nun auch besser auf "manche Moves" der SC-Profis ein. Wie die von Dribbler Doan, der sich laut Hartenbach "Alternativen erarbeiten" soll, um gefährlich zu bleiben. Auch gegen Grifo wird oft gut verteidigt, seine Flanken und Standards sind jedoch nach wie vor eine Waffe, wie die beiden Assists gegen den BVB belegen. Anders als in der Europa League bekam der Italiener aber noch keine Strafstoßchancen, um sein erstes Ligator zu erzielen. Seine ersten drei Treffer in der vorigen Saison fielen per direktem Freistoß, per Nachschuss nach vergebenem Strafstoß und aus dem Spiel heraus.

Grifo fehlt der Partner - Spiel gegen FCA richtungsweisend

Aktuell ist Grifo besonders vom Ausfall von Kapitän Christian Günter betroffen. Sein kongenialer Partner auf der linken Bahn beflügelt durch seine Tiefenläufe und Doppelpässe auch die Wirkung der Kreativkraft. Dem Fehlen Günters zum Trotz wollen Grifo und Co. mit einem Sieg im richtungsweisenden Spiel gegen den FCA dem Saisonstart einen deutlich positiveren Anstrich verpassen.

Die bisherige Ausbeute ist zwar klar schwächer als die 2022/23, insgesamt aber zu relativieren: In den vergleichbaren Partien gegen die fünf aktuellen Startgegner holte das Streich-Team auch in der starken, als Fünfter beendeten vorigen Spielzeit "nur" sieben Punkte - mit 5:5-Toren.