SC Spelle-Venhaus: Vocks hört im Sommer auf

Der SC Spelle-Venhaus geht mit einem neuen Mann am Steuerruder in die kommende Spielzeit. Nach dann beinahe sechs Jahren macht Coach Hanjo Vocks den Weg frei für neue Impulse.

Vom "Ende einer Ära" spricht Regionalligist SC Spelle-Venhaus in seiner Meldung vom Montag: Nach der Saison wird Hanjo Vocks, aktuell dienstältester Trainer in der Nordstaffel, den Verein verlassen. Der 43-Jährige hatte die erste Mannschaft der Niedersachsen im Oktober 2018 übernommen, führte das Team zuletzt erstmals in die Regionalliga. "Für mich ist im Sommer der richtige Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen", so Vocks. Das Team könne so "einen neuen Input, eine andere Sichtweise" kennenlernen.

Die Zeit in Spelle sei sehr intensiv gewesen, so der Coach: "Wir waren nie der Krösus der Oberliga, aber das haben wir durch die Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel kompensiert." Entsprechend emotional sei die Entscheidung gewesen: Beim Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Markus Schütte und später mit der Mannschaft habe er einen Kloß im Hals gehabt, gibt er zu.

Vocks glaubt an den Klassenerhalt

Auch als nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer die Siege weniger geworden seien, sei es im Verein immer ruhig geblieben, lobt Vocks, der nach wie vor an den Klassenerhalt glaubt. Als Schlusslicht überwintert das Team aus dem Emsland mit derzeit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Allerdings gelangen in dieser Saison in 16 Partien erst zwei Siege.

Wie auch immer sich die weitere Saison entwickelt, genießt der 43-Jährige auch weiterhin den Rückhalt: "Er bleibt unser Trainer, hat unsere volle Unterstützung und stand bei uns auch nie in Frage", sagt Jürgen Wesenberg, Vorsitzender der Fußballabteilung. Der Coach habe die Qualität bewiesen, einen Verein wie Spelle auf hohes Niveau zu hieven. "Man muss nur schauen, woher wir kommen und wo wir jetzt sind." Auch Schütte lobt: "Es ging stetig bergauf. Der Aufstieg in die Regionalliga wird immer mit dem Namen Vocks in Verbindung bleiben."

Für Spelle geht nun also die Suche los: Gespräche seien mit möglichen Nachfolgern bereits geführt worden, heißt es in der Meldung. Einen Kandidaten etwa habe auch der scheidende Coach dem Verein empfohlen. Vocks selbst kann sich vorstellen, zunächst eine Auszeit zu nehmen.