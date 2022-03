Wolfsburg dreht Partie in Sand und holt sich Tabellenführung zurück

Der VfL Wolfsburg hat in einem Nachholspiel des 14. Spieltags mit 2:1 beim SC Sand gewonnen und damit den FC Bayern München von der Spitze der Frauen-Bundesliga gestoßen.

Anfang März hatten die Frauen des VfL Wolfsburg im DFB-Pokal souverän mit 7:0 beim SC Sand gewonnen - das Wiedersehen zwei Wochen später war für die Elf von Trainer Tommy Stroot aber alles andere als ein Spaziergang. Denn der SC Sand bot anders als noch im Pokal mächtig Paroli. Der Außenseiter, bei dem Triendl für die kurzfristig ausgefallene Loos in der Startelf stand, agierte auf Augenhöhe und ging durch einen Kopfball von Browne (16.) nach einer starken Anfangsphase verdient in Führung.

FE:male #06 - Christoph Kramer Warum in seinem Wohnzimmer ein weißer Flügel steht und er nach Spielen regelmäßig eine Art Tagebuch schreibt, das verrät uns Christoph Kramer bei unserem Besuch im Trainingszentrum von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister gewährt uns private Einblicke und erzählt, was er seinen Eltern verboten hat und warum er bisher nur für NRW-Klubs aufgelaufen ist. Wie er den Abschied von Max Eberl erlebt hat und was das für ihn über die Gesellschaft aussagt, diskutieren wir ebenfalls intensiv mit dem TV-Experten. Außerdem erklärt Kramer, welches Ereignis ein Wendepunkt in seiner Karriere war und warum er findet, dass Frauen als 4. Offizielle eingesetzt werden sollten. Charmant, witzig, schonungslos offen! FE:male #05 - Almuth Schult 21.01.2022 FE:male #04 - Andreas Luthe 07.01.2022 FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg 26.11.2021 weitere Podcasts

Auch in der Folgezeit taten sich die Wölfinnen, bei denen Coach Tommy Stroot einige Umstellungen vorgenommen hatte und unter anderem die zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlende Nationalspielerin Oberdorf in die Startelf beorderte, sehr schwer. Es benötigte einen Standard zum Ausgleich, nach einer Ecke köpfte Janssen zum 1:1-Pausenstand ein (31.).

Blomqvist trifft zur Wolfsburg-Führung - Plasmanns schöner Volley knapp vorbei

Nach dem Seitenwechsel kamen auf Seiten der Wolfsburgerinnen mit Waßmuth und Popp zwei Stammkräfte. Dies sollte sich sofort bemerkbar machen. Der VfL agierte nun aggressiver und drängte Sand in die eigene Hälfte zurück. SC-Keeperin Dübel verhinderte gleich zu Beginn von Hälfte zwei mehrfach einen Rückstand, in der 59. Minute war aber auch sie machtlos: Nach einer Vorlage der eingewechselten Popp war Blomqvist zur Stelle und markierte die 2:1-Führung für den Pokalsieger.

Sand war um eine direkte Antwort bemüht, diese bot sich Plasmann in der 62. Minute, doch die schöne Volleyabnahme der Angreiferin ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Wölfinnen mussten weiterhin sowohl in der Defensive wie im Angriff viel investieren, um die Führung zu verteidigen. Allerdings fehlte es Sand bei allem Engagement und Aufwand in der Schlussphase an klaren Aktionen, um das VfL-Tor von Keeperin Weiß noch einmal ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Doch auch Wolfsburg fand in der Offensive kaum mehr Lücken, so dass der VfL bis zur Schlusssekunde um den Dreier zittern musste. Doch letztendlich durfte der Pokalsieger nicht nur über den Sieg, sondern auch über die damit zurückgewonnene Tabellenführung jubeln.

Tore und Karten 1:0 Browne (16') 1:1 Janssen (31') 1:2 Blomqvist (59') Tore und Karten 1:0 Browne (16') 1:1 Janssen (31') 1:2 Blomqvist (59') SC Sand Plasmann (88. ) VfL Wolfsburg Popp (88. ) SC Sand Dübel - Brandenburg, Pearl , Bruce, Jordan - Evels , Balcerzak, Gentile , Triendl - Browne , Plasmann SC Sand Aufstellung Dübel - Brandenburg, Pearl , Bruce, Jordan - Evels , Balcerzak, Gentile , Triendl - Browne , Plasmann Einwechslungen 55. Sakar für Pearl

55. Green für Evels

63. Hoppius für Triendl

75. Bruinenberg für Gentile Reservebank Esson (Tor), Frank, Kreil Trainer: Fischinger Wolfsburg Weiß - Rauch, Janssen , Hendrich, Wilms - Oberdorf , Lattwein, Huth - Blomqvist , Smits , Bremer Wolfsburg Aufstellung Weiß - Rauch, Janssen , Hendrich, Wilms - Oberdorf , Lattwein, Huth - Blomqvist , Smits , Bremer Einwechslungen 46. Wedemeyer für Wilms

46. Popp für Oberdorf

46. Waßmuth für Smits

76. Knaak für Blomqvist

83. Roord für Bremer Reservebank Kassen (Tor), Starke Trainer: Stroot Schiedsrichter-Team Melissa Joos Echterdingen Schiedsrichter-Team Melissa Joos Echterdingen Spielinfo Stadion Adams Arena Zuschauer 731 Spielinfo Anstoß 16.03.2022, 14:00 Uhr Stadion Adams Arena Willstätt-Sand Zuschauer 731

Für Wolfsburg geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (14 Uhr) weiter. Sand ist tags darauf bei Turbine Potsdam gefordert (13 Uhr).