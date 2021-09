Magulls Ecken sitzen: Bayern-Frauen sichern sich den nächsten Dreier

Das Frauenteam des FC Bayern München konnten am Samstag auch die zweite Partie der Frauen-Bundesliga für sich entscheiden. Trotz guter Abwehrleistung des SC Sand verwandelte der Meister dreifach.

Der Trainer des SC Sand, Matthias Frieböse, setzte auf genau dieselbe Elf, die beim 1:2 in Frankfurt auf den Platz gegangen war. Auch Bayern-Coach Jens Scheuer stellte dieselben elf Spielerinnen wie beim 8:0-Auftaktsieg gegen Werder Bremen auf.

Von Anfang an lief die Partie größtenteils in der Sander Hälfte ab. Die Bayern-Frauen näherten sich immer wieder an, der SC Sand zeigte defensiv jedoch Stärke. Offensiv kam von den Gastgeberinnen kaum etwas - als es jedoch in die gegnerische Hälfte ging, nutzte Magull die Chance, chippte den Ball in das Zentrum des Sechzehners. Bereits hier versuchte sich Pal im Tor an der Parade, schaffte es jedoch nicht, den Ball vor Bühl abzufangen. Die Münchner Stürmerin passte nach links zu Dallmann, die das Leder letztlich über die Linie schob (20.).

Standardstarke Bayern

Auch danach ließen die Gäste nicht nach, und der zweite Treffer kündigte sich bereits an. In der 37. Spielminute brachte Magull eine Ecke in den Strafraum, Glas köpfte ein. Gegen Ende des ersten Durchgangs zeigte sich Sand etwas mutiger. Green probierte es aus gut 16 Metern sogar direkt mit einer Flanke von links. Kurz sah es gefährlich aus, Benkarth schaffte es trotzdem zu parieren (45.).

Nach der Pause dominierten weiterhin die Münchnerinnen. Kurz nach Wiederanstoß schickte Dallmann einen Pass zu Schüller zentral vor dem Tor. Diese schaffte es zwar, den Ball hinter die Linie zu bringen, stand aber im Abseits (46.). In der 55. Minute gab es wieder den Eckstoß für Bayern München, wieder übernahm Magull, und wieder brachte sie ihn sauber zu ihren Teamkolleginnen. Dort stand Wenninger: Ihr Kopfball landete vor den Füßen von Schüller, die schließlich zum 3:0 einnetzte.

Defensiver SC Sand versucht sich offensiv

Der SC Sand setzte trotz des 0:3-Rückstandes weiterhin auf die Defensive. In der gegnerischen Hälfte ging immer noch wenig, zwei nennenswerte Möglichkeiten gab es aber: Die zuvor eingewechselte Bruinenberg passte tief zu Triendl auf die rechte Seite, die sich am Torabschluss probierte. Dieser war jedoch kein Problem für Münchens Torfrau Benkarth (75.). Wenig später spielte Browne im Münchner Strafraum quer zu Kreil, deren Schuss sich zu spitz gestaltete und über den Querbalken ging (82.). In der Schlussphase ging wieder alles auf Abwehr, bis nach drei Minuten Nachspielzeit der Abpfiff ertönte.

Tore und Karten 0:1 Dallmann (20') 0:2 Glas (37') 0:3 Schüller (55') Tore und Karten 0:1 Dallmann (20') 0:2 Glas (37') 0:3 Schüller (55') SC Sand Bruce (83. ), Browne (86. ) SC Sand Pal - Brandenburg, Georgieva, Balcerzak, Jordan - Loos , Gentile , Evels, Kreil - Green , Hoppius SC Sand Aufstellung Pal - Brandenburg, Georgieva, Balcerzak, Jordan - Loos , Gentile , Evels, Kreil - Green , Hoppius Einwechslungen 46. Bruinenberg für Gentile

64. Bruce für Jordan

64. Triendl für Loos

79. Browne für Green

85. Gavat für Hoppius Reservebank Dübel (Tor), Plasmann Trainer: Frieböse Bayern Benkarth - Glas , Wenninger, Kumagai, Simon - Zadrazil, Bühl , Magull , Dallmann , Asseyi - Schüller Bayern Aufstellung Benkarth - Glas , Wenninger, Kumagai, Simon - Zadrazil, Bühl , Magull , Dallmann , Asseyi - Schüller Einwechslungen 57. Beerensteyn für Bühl

65. Rall für Glas

65. Lohmann für Dallmann

82. Jakobsson für Asseyi

82. Viggosdottir für Magull Reservebank Leitzig (Tor), Gwinn Trainer: Scheuer Schiedsrichter-Team Karoline Wacker Backnang Schiedsrichter-Team Karoline Wacker Backnang Spielinfo Stadion Adams Arena Zuschauer 1.700 Spielinfo Anstoß 04.09.2021, 13:00 Uhr Stadion Adams Arena Willstätt-Sand Zuschauer 1.700

Am 3. Spieltag empfängt Bayern München den SC Freiburg (Samstag, 19.30 Uhr). Der SC Sand gastiert beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 13 Uhr).