SC Paderborn schnappt sich Schalkes U-19-Kapitän Hansen

An diesem Mittwoch hat der SC Paderborn seinen zweiten Sommerneuzugang präsentiert: Vom FC Schalke 04 wechselt U-19-Kapitän Mattes Hansen nach Ostwestfalen.

Der SC Paderborn treibt schon vor dem letzten Zweitliga-Spieltag die Personalplanungen für die kommende Saison intensiv voran. Am Montag hatten die Ostwestfalen mit dem 21-jährigen Defensivspezialisten Laurin Curda ihren ersten Neuzugang vorgestellt - am Mittwoch folgte dann der nächste Spieler mit reichlich Perspektive: Die SCP-Verantwortlichen überzeugten Verteidiger Mattes Hansen, Kapitän der U-19-Mannschaft des FC Schalke 04, von einem Wechsel.

"Wir freuen uns, dass wir ein solches Talent verpflichten können", unterstrich Benjamin Weber, Geschäftsführer Sport in Paderborn, in der Pressemitteilung des Vereins: "Mattes überzeugt mit seinem strategischen Blick und bringt alle Fähigkeiten mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."

Hansen war im Sommer 2018 vom FC Mecklenburg Schwerin ins Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg gewechselt, das er nach drei Jahren im Sommer 2021 gen Gelsenkirchen verließ. Der 19-jährige Rechtsfuß lief in den vergangenen zwei Spielzeiten 31-mal für die Schalker U 19 in der Junioren-Bundesliga auf und erzielte dabei zwei Tore. In der West-Staffel landete S04 mit 34 Zählern als Dritter nur knapp hinter Meister Borussia Dortmund (37 Punkte) und dem 1. FC Köln (35).

Knappe Niederlage im DFB-Pokalfinale

Zuletzt führte Hansen die Schalker A-Jugend als Kapitän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren. Dieses verloren die Knappen mit 3:4 nach Verlängerung gegen den 1. FC Köln - Hansen stand in der Abwehrzentrale einer Dreierkette über die vollen 120 Minuten auf dem Rasen.

Auch im DFB-Trikot hinterließ Hansen schon seine Spuren: In der Vita des in Mecklenburg-Vorpommern geborenen Defensivspezialisten stehen ein Spiel für die deutsche U-16-Nationalmannschaft sowie zwei Einsätze für die U 19.