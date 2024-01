SC Paderborn II bedient sich zweimal beim Drittligisten SC Verl

Kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters hat der SC Paderborn II zwei Neuzugänge bekanntgegeben. Nick Otto und Robin Friedrich werden ab sofort für die Zweitliga-Reserve auflaufen. Beide kommen vom Drittligisten SC Verl.

Mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Gütersloh war der SC Paderborn II am vergangenen Wochenende ideal ins neue Kalenderjahr gestartet. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West kann die Zweitliga-Reserve ab sofort auf die Unterstützung von zwei Neuzugängen zählen. Kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters hat der SCP II die Verpflichtung von Nick Otto und Robin Friedrich bekanntgegeben. Beide kommen vom Drittligisten SC Verl.

Während Otto, dessen Vertrag in Verl in beidseitigem Einverständnis aufgelöst wurde, fest an die Pader wechselt, kommt Friedrich lediglich per Leihe bis zum Saisonende nach Paderborn. "Für Robin ist es in der aktuellen Situation wichtig, Spielpraxis zu sammeln", erklärt der Sportliche Leiter Sebastian Lange.

Der 20-jährige Mittelstürmer spielte in den Nachwuchsleistungszentren des FC Carl Zeiss Jena und RB Leipzig, bevor er nach einem Jahr bei Hannover 96 im vergangenen Sommer zum SC Verl wechselte. In der laufenden Spielzeit kam Friedrich in der 3. Liga lediglich fünfmal zum Einsatz. "Wir sind überzeugt, dass der SC Paderborn 07 II genau der richtige Verein für ihn ist. Wir freuen uns darauf, im Sommer eine starke weitere Option mit Robin in unserem Kader zu haben", ist sich der Funktionär sicher, dass Friedrich - mit einer Ladung an Pflichtspieleinsätzen im Gepäck - seinen Weg zurück nach Verl findet.

Otto wurde in der Nachwuchsakademie des Bundesligisten VfL Wolfsburg augebildet. Nach weiteren Stationen in Braunschweig, St. Pauli und Jeddeloh II kam der Defensivspezialist im Sommer 2022 nach Verl, wo er am 23. Juli 2022 sein Profi-Debüt feierte. Eine Rückkehr zum Drittligisten steht vorerst nicht im Raum. "Wir möchten uns herzlich bei Nick für seinen Einsatz und seine Leistungen für unseren Verein bedanken. Wir wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft", so der Verein in einer Stellungnahme.