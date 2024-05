SC Magdeburg: Wieder Bangen um Gisli Kristjansson

Nach dem DHB-Pokalsieg und dem Meistertitel steht der SC Magdeburg vor der Titelverteidigung in der Champions League. Doch einmal mehr bangt der Club um Gisli Kristjansson.

Vor dem Final Four in der Champions League muss Titelverteidiger SC Magdeburg wieder um Gisli Kristjansson bangen. Der 24 Jahre alte Isländer musste beim souveränen 34:21 am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen schon nach 19 Minuten vom Feld, nachdem er in der Luft von Deutschlands Nationalspieler Jannik Kohlbacher gestoppt wurde und dann hart auf dem Rücken gelandet war.

Der Kreisspieler der Löwen sah nach einem Videocheck der Unparteiischen danach die Rote Karte. Kristjansson konnte zwar selbstständig das Parkett verlassen und ließ sich zunächst an der Seitenlinie behandeln, zurück ins Spiel kam er jedoch nicht. In der zweiten Halbzeit blieb er zunächst in der Kabine.

"Aus dem SCM-Lager war zu erfahren, dass es sich wohl um eine Prellung handelt. Für eine genaue Diagnose war es noch zu früh", so die dpa. Zuletzt hatte sich Gisli Kristjansson im Spiel gegen Balingen mit Knieproblemen geplagt und war auch in der Partie vorzeitig vom Parkett gegangen. Gegen Leipzig hatte er dann wieder gespielt.

Spielbericht: SC Magdeburg siegt in Mannheim und feiert Meisterschaft

Bereits im Vorjahr beim Final Four der Champions League sorgte der Isländer für Aufsehen. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona kugelte sich der Spielmacher die Schulter aus. Das Mitwirken im Finale galt als ausgeschlossen. Immerhin war es die Wurfarmschulter des Rückraumspielers.

24 Stunden später stand er im Finale auf dem Parkett, nachdem er in einer anderen Halle am Morgen einen Belastungstest gemacht hatte. "Meine Schulter ist voll mit Schmerzmitteln, eigentlich ist unser Mannschaftsarzt der MVP", sagte Kristjansson damals. Nach dem 30:29 nach Verlängerung im Final-Krimi gegen Kielce, wo er sogar noch sechs Tore im Endspiel erzielte, wurde er als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Nach dem Titelgewinn in der Champions League folgte eine längere Reha, bevor der Isländer bereits im Dezember sein Comeback geben konnte und in der Folge auch mit Island die EM bestritt. In der Handball Bundesliga kommt Gisli Kristjansson, der bei den German Handball Awards zum Handballer des Jahres gewählt wurde, auf 17 Spiele sowie 28 Tore und 25 Assists.

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!