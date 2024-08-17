SC Magdeburg wendet Niederlage gegen VfL Gummersbach ab

Der SC Magdeburg bot den in der Vorsaison lange Zeit gesperrten Keeper Nikola Portner, der VfL Gummersbach seinen prominenten Neuzugang Kentin Mahe auf. In den Reihen beider Teams fehlten etliche Stammkräfte, darunter die Olympiateilnehmer. "Wir gestatten unseren Olympiateilnehmern eine mentale Pause", erklärte Bennet Wiegert.
Der Coach des SC Magdeburg und sein Gummerbacher Kollege Gudjon Valur Sigurdsson zeigten sich von der Leistung ihrer Mannschaft sehr angetan. "Wir haben 9 Minuten vor dem Ende mit 4 Toren geführt, hätten die Partie dann auch gern gewonnen", bilanzierte der isländische Coach des VfL.
Über weite Strecken ausgeglichen
Der SC Magdeburg startete schwungvoll. Matthias Musche schloss mit seinem 3. Treffer von Linksaußen zum 6:4 ab (9.). Nach einem Ballgewinn von Kentin Mahe gelang Ole Pregler im Gegenzug der 7:7-Ausgleichstreffer (12.). Sehenswert der von Gummersbachs Giorgi Tskhovrebadze abgeschlossene Kempa zum 10:10 (18.).
Magdeburg setzte auf die eingespielte Rückraumreihe mit Weber, Magnusson und Damgaard, Gummersbach hingegen blieb angeführt von Kentin Mahe und mit Abschlüssen über Linksaußen Vujovic in der Partie und so wurden mit einem knappen 19:18 die Seiten gewechselt.
Magdeburgs Deckung bringt die Wende
Magdeburg hatte leichte Vorteile und spielte die auch im zweiten Durchgang zunächst aus. Gummersbach aber ließ sich auch vom 24:22 (38.) nicht beeindrucken und holte mit einer Dreierserie zum 24:25 (41.) die Führung zu sich.
Stark in dieser Phase auch Bertram Obling im VfL-Tor. Gummersbach schien die Partie in den Griff zu bekommen, aber Magdeburg konnte nach dem 29:33 mit einer offensiven Abwehr noch den 36:35-Sieg feiern.
» Update: Turnierübersicht Wartburg-Cup mit Ergebnisse des zweiten Spieltags
SC Magdeburg - VfL Gummersbach 36:35 (19:18)
Magdeburg: Portner, Lücke; Persson (2), Musche (5), Hein (1), Zechel (2), Kristjansson (3), Pettersson, Magnusson (10/5), Serradilla, Weber (5), Lagergren (4), Lange, Drachau, Damgaard (4)
Gummersbach: Kuzmanovic, Obling; Vidarsson (3), Vujovic (9), Blohme (4), Häseler (1), Einarsson (3), Schluroff (2), Mahe (5/3), Pregler (5), Protsiuk, Zeman (1), Tskhovrebadze (2)
Schiedsrichter: Baumgart/Dinges
Strafminuten: 8/6
Siebenmeter: 5/5 ; 3/4
» Kader SC Magdeburg für Handball-Saison 2024/25
» Kader VfL Gummersbach für Handball-Saison 2024/25