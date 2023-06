SC Magdeburg verpflichtet spanischen Nationaltorhüter Hernandez

Den Meistertitel konnte der SC Magdeburg nicht verteidigen, doch im Hintergrund arbeitet der Champions-League-Halbfinalist bereits kräftig am Team für den nächsten Angriff. Fürs Tor kommt der spanische Nationalkeeper Sergey Hernandez.

Wie der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte, schließt sich Hernandez, im russischen Kropotkin geborener Sohn spanischer Eltern, dem SCM zur Saison 2023/24 an. Der spanische Nationaltorhüter wechselt vom portugiesischen Spitzenteam Benfica Lissabon nach Magdeburg und erhält an der Elbe einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2025.

"Mit Sergey bekommen wir einen sehr talentierten und international erfahrenen Keeper, der sich in der kommenden Saison super im Team mit Nikola Portner ergänzen wird", wird SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert zitiert: "Wie gut er ist und welchen Push er seiner Mannschaft auch mit seiner Emotionalität auf dem Feld geben kann, haben wir nicht zuletzt im Finale der letztjährigen European League gesehen. Wir freuen uns, ihn nun in unserem Team zu haben."

Es war eine schmerzliche Erfahrung, die die Magdeburger mit Hernandez machten. Im European-League-Finale der Saison 2021/22 unterlag das Team von Coach Wiegert den Gastgebern Benfica Lissabon dramatisch in der Verlängerung mit 39:40. Auch dank zahlreicher Paraden von Hernandez setzten sich die Portugiesen gegen den deutschen Favoriten durch.

Nationalmannschaftsdebüt in Magdeburg

Der Standort Magdeburg ist Hernandez definitiv schon ein Begriff: Der 27-Jährige debütierte am 28. Oktober 2017 in der Magdeburger GETEC Arena für die spanische Nationalmannschaft im Spiel gegen das DHB-Team. Seitdem bestritt der 1,97-Meter-Hüne 45 Länderspiele, in denen er zehn Tore erzielte.

Das ist eine große Herausforderung für mich, sportlich und persönlich. Sergey Hernandez

"Die Bundesliga ist die beste Liga der Welt und ich freue mich sehr, die Farben Magdeburgs, einer der derzeit besten Mannschaften, zu verteidigen", so Hernandez in einem ersten Statement: "Das ist eine große Herausforderung für mich, sportlich und persönlich. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und werde dafür kämpfen, die Werte, den Ehrgeiz und das Engagement des Vereins innerhalb und außerhalb des Spielfeldes zu vertreten."

Schon seit Ende des vergangenen Jahres war klar, dass Keeper Mike Jensen den SCM verlassen wird. Nun ist auch dessen Nachfolger bekannt.