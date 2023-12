Der SC Magdeburg verlängert mit Albin Lagergren. Der schwedische Europameister unterschrieb einen Vertrag bis 2028 an der Elbe. Das gab der Champions-League-Sieger am Samstagabend bekannt.

"Albin ist ein herausragender Spieler und seine Verlängerung ist von großer Bedeutung für uns", betonte Trainer Bennet Wiegert zum Verbleib des Linkshänders. "Gemeinsam mit Omar (Omar Ingi Magnusson, Anm. d. Red.) bildet er wohl eines der besten Duos im rechten Rückraum."

Bereits 2018 wechselte Lagergren vom schwedischen Verein IFK Kristianstad nach Magdeburg und trug bis 2020 das Trikot des SCM. In diesem Sommer kehrte nach drei Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen - und dem Gewinn des DHB-Pokals im Finale gegen den SC Magdeburg - in die Elbestadt zurück.

"Als Albins Wechsel nach Magdeburg feststand, wussten wir, dass er sich wieder schnell ins Team integrieren würde", betont Wiegert. "Er kannte den Verein, das System und viele Spieler. Dass es aber so schnell und vor allem in unserem Spiel so gut geklappt hat, ist natürlich traumhaft."

Lagergren: "Als wäre ich nie weg gewesen"

Lagergren erzielte seit seiner Rückkehr in 15 Bundesligaspielen 40 Tore und kommt auf 25 Assists aus dem rechten Rückraum. Im November durfte er seinen ersten Titel mit dem SC Magdeburg feiern: den IHF Super Globe 2023.

"Nach meiner Rückkehr habe ich mich sehr schnell im Team und in der Stadt wohlgefühlt", sagte Lagergren. Es war, als wäre ich nie weg gewesen. Wir haben eine unglaublich starke Mannschaft mit einem überragenden Trainerteam und meine Familie und ich sind sehr glücklich, dass wir noch weitere Jahre ein Teil dieses tollen Vereins und der Stadt sein dürfen."