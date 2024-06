SC Magdeburg und Füchse Berlin kennen Gegner in Europa

Attraktive Gegner in der EHF Champions League waren den beiden deutschen Vertretern sicher, auf den SC Magdeburg warten unter anderem drei Gegner aus der Vorsaison. Auch die Füchse Berlin kennen einige Kontrahenten schon.

In der EHF-Zentrale in Wien wurde die Gruppenphase der EHF Champions League der Männer ausgelost. Auf den deutschen Meister warten hohe Hürden, nicht nur Viertelfinalgegner Industria Kielce, sondern auch die beiden diesjährigen Titelverteidiger FC Barcelona und Aalborg Handbold kommen in die GETEC Arena.

Vor allem die Duelle mit Aalborg um den deutschen Cheftrainer Maik Machulla haben ihren Reiz, beim SCM haben mit Felix Claar, Magnus Saugstrup und Omar Ingi Magnusson sind noch drei Spieler eine Aalborger Vergangenheit. Auch die Vizemeister und Ungarn und Frankreich, Pick Szeged und der HBC Nantes, wurden aufgrund des Nationenschutzes in die Magdeburger Gruppe gesetzt. Die Gruppe komplettieren der HC Zagreb und Kolstad Handball.

Die Füchse Berlin bekommen die anderen Gegner, mit Jacob Holm und Kent-Robin Tönnesen bei Paris St. Germain und Evgeni Pevnov bei Fredericia HK, kommen auch einige Ex-Spieler in den Fuxxbau. Mit Orlen Wisla Plock und 4iG Veszprem sind auch die Meister aus Polen und Ungarn als Gegner in der Bundeshauptstadt.

Neben Außenseiter Eurofarm Pelister Bitola, dem Meister aus Nordmazedonien, bekommt der deutsche Vizemeister zwei bekannte Gegner, denn gegen Dinamo Bukarest und Sporting CP Lissabon spielte man letzte Saison in der EHF European League. Während man gegen die Rumänen beide Duelle gewinnen konnte, verlor man die beiden Partien gegen die Portugiesen.

Besonderes Flair gibt es auch anderes. So spielt bei Pick Szeged nun der Isländer Janus Smarason, der mit Magdeburg, Aalborg und Kolstad gleich gegen drei Ex-Vereine spielt. Auch der neue Veszprem-Coach Xavi Pascual trifft auf Ex-Klub Bukarest.

Modus und Termine

Die 16 Teilnehmer werden dann in zwei Gruppen gelost, dort treffen die Teams in jeweils Hin- und Rückspielen aufeinander. Nach 14 Spieltagen ziehen die zwei Top-Teams beider Gruppen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen drei, vier, fünf und sechs kämpfen in Play-Offs um die verbleibenden Viertelfinaltickets, während für die beiden letztplatzierten Teams die Saison in der Königsklasse nach der Gruppenphase beendet ist.

Der erste Spieltag in der neuen Champions-League-Saison ist für den 11. und 12. September 2024 terminiert, am 05./06. März 2025 endet die Gruppenphase. Anschließend werden dann in Play-offs und Viertelfinale die Teilnehmer am Truckscout24 EHF Final4 ermittelt, das am 14./15. Juni 2025 in Köln ausgespielt wird.

In der Übersicht: Die Meister in Europa 2023/24

Champions League Männer 2024/25

Gruppe A

Orlen Wisla Plock (POL)

4iG Veszprem (HUN)

Paris St. Germain (FRA)

Fredericia Håndboldklub (DEN)

Füchse Berlin (GER)

Sporting CP Lissabon (POR)

Dinamo Bukarest (ROU)

RK Eurofarm Pelister Bitola (MKD)

Gruppe B

Aalborg Handbold (DEN)

SC Magdeburg (GER)

FC Barcelona (ESP)

Industria Kielce (POL)

Pick Szeged (HUN)

HBC Nantes (FRA)

HC Zagreb (CRO)

Kolstad Handball (NOR)