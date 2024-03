SC Magdeburg setzt Titel-Statement gegen Füchse

Gallig, gierig, gnadenlos: Der SC Magdeburg hat im hochklassigen Spitzenspiel der Handball-Bundesliga ein Titel-Statement gesetzt.

Die Fans in der Magdeburger Festung sangen bereits von der nächsten Meisterschaft, auch die SCM-Profis lagen sich nach dem Sieg im Titel-Showdown in den Armen. "Ich möchte hier kein Gegner sein. Das ist schon tough, da muss man ein dickes Fell haben. Das löst etwas aus und verleiht der eigenen Mannschaft Kräfte", schwärmte Trainer Bennet Wiegert nach dem 31:28 (16:15) gegen Tabellenführer Füchse Berlin in der bebenden Getec-Arena.

Durch das Statement im engen Meisterrennen, dem saisonübergreifend 22. Heimsieg in Folge, verpasste der SC Magdeburg dem Spitzenreiter einen womöglich entscheidenden Dämpfer. Der Champions-League-Sieger rückte bei nun 40:6 Punkten auf einen Zähler an den Hauptstadt-Klub (41:7) heran, der SCM hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

"Es war eine Symbiose von Publikum und Mannschaft. Wir haben uns von der ersten Hälfte nicht verunsichern lassen. Wir haben gut verteidigt und uns in der zweiten Hälfte gesteigert", sagte Wiegert am MDR-Mikrofon, wollte von einer Vorentscheidung im Titelrennen aber nichts wissen.

Wiegert will von einer Vorentscheidung nichts wissen

"Die deutsche Meisterschaft ist die Kirsche auf der Sahne. Das, was wir alle wollen, ist die Champions-League-Qualifikation", sagte der Trainer des SC Magdeburg. Der Tatsache, dass der Konkurrent aus der Hauptstadt im engen Meisterrennen nun auf einen Strauchler des SCM angewiesen ist, schrieb Wiegert eine untergeordnete Rolle zu.

Er wisse schließlich, dass "beide Mannschaften noch schwere Auswärts- und Heimspiele haben", sagte der 42-Jährige. Doch natürlich sei es "wichtig, gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten" - dieser Tatsache konnte sich auch Wiegert nicht entziehen.

"Haben gezeigt, dass wir eine Meistermannschaft sind"

"Wir sind unfassbar glücklich, es war unfassbar wichtig, dieses Vier-Punkte-Spiel zu gewinnen", sagte Spielmacher Gisli Kristjansson am Dyn-Mikrofon und ergänzte selbstbewusst: "Wir haben gezeigt, dass wir eine Meistermannschaft sind." Der Isländer schwärmte von einem "tollen Spiel. Besser geht es nicht."

Hinter dem Spitzen-Duo machte die SG Flensburg-Handewitt vor der anstehenden Länderspielpause und der damit verbundenen Olympia-Qualifikation Druck: Die Norddeutschen festigten durch ein 35:30 (17:16) gegen Frisch Auf Göppingen Rang drei.