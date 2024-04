SC Magdeburg findet Ersatz für Nikola Portner

Der SC Magdeburg hat auf die Suspendierung von Nikola Portner reagiert und kurzfristig einen Ersatz präsentiert. Bis zum Saisonende hat der Vereinsweltmeister damit eine Lösung gefunden, die über Erfahrung aus der EHF Champions League verfügt und in allen drei Wettbewerben spielfähig ist.

Torhüter Mikael Aggefors wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Magdeburg. Der 39- jährige Schwede unterschreibt beim SCM einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilt der Klub mit. Den Magdeburgern stehen im ersten Pokal-Halbfinale gegen die Füchse Berlin am Samstag (16.10 Uhr/ARD und Dyn) damit wieder zwei erfahrene Torhüter zur Verfügung. Zudem hat der Club auch noch Youngster Niclas Behrendt aus der Drittligamannschaft offiziell schon für die Champions League und die Bundesliga registriert.

"Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist. Nach Ende des Transferfensters am 14. Februar ist dies eigentlich fast unmöglich", so Bennet Wiegert, Cheftrainer und Geschäftsführer Sport beim SCM.

Nicht nur in der Bundesliga und den DHB-Pokal, auch für die EHF Champions League gilt noch eine Wechselfrist. Der Klub darf nur Spieler melden, die nach dem 18. März nicht mehr im Einsatz waren. Das limitierte die Möglichkeiten nach einem externen Ersatz, denn Routiniers wie Henning Fritz oder Vincent Gerard waren so keine Option mehr.

Seine Karriere begann für Mikael Aggefors in seiner schwedischen Heimat bei IFK Tumba und 2009 ging es für den Torwart zum Ligakonkurrenten Alingsås HK, ehe es ihn 2016 nach Dänemark zu Aalborg zog. Titel sammelte der 1,91m-Mann zuhauf: 2014 die schwedische Meisterschaft mit Alingsås. 2017, 2019, 2020 und 2021 gewann er die dänische Meisterschaft sowie 2023 den dänischen Supercup mit Aalborg.

Bei dem dänischen Spitzenclub beendete er schließlich im Sommer 2023 seine aktive Karriere, um Torwarttrainer bei seinem alten Verein Alingsås in Schweden zu werden. In Magdeburg trifft er viele ehemalige Weggefährten.

Bei Alingsås spielte er mit Felix Claar und Oscar Bergendahl, mit Magnus Saugstrup und Felix Claar stand er bei Aalborg im Finale um die EHF Champions League gegen den FC Barcelona und bei der schwedischen Nationalmannschaft errang Mikael Aggefors 2021 WM-Silber in Ägypten gemeinsam mit Oscar Bergendahl, Felix Claar, Albin Lagergren sowie Daniel Pettersson.

» Handball Bundesliga: Vorläufige Suspendierung für Nikola Portner

» Nach positiver Wettkampfkontrolle bei Portner: Magdeburg droht kein Punktverlust

» Doping-Experte Sörgel glaubt an harte Strafe für Portner

» Wie kann der SC Magdeburg den Ausfall von Nikola Portner auffangen?

» Doping-Vergehen? SC Magdeburg vorerst ohne Nikola Portner