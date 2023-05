SC-Kapitänin Kayikci: "Ich habe elf Jahre darauf hingearbeitet"

Seit acht Jahren ist der DFB-Pokal der Frauen fest in den Händen des VfL Wolfsburg. Stoppt der SC Freiburg bei der 14. Auflage in Köln den Siegeszug der Wölfinnen? Für SC-Kapitänin Hasret Kayikci soll eine lange Wartezeit enden.

Schaut man in die Siegerliste des DFB-Pokals der Frauen, so ist da neunmal der Name des 1. FFC Frankfurt zu finden, der damit Rekordgewinner ist - neben dem VfL Wolfsburg. Der steht seit dem ersten Triumph 2013 ebenfalls neunmal auf der Liste, nur 2014 wurde noch einmal Frankfurt Pokalsieger, weil der FFC den VfL schon im Achtelfinale mit einem 1:0 aus dem Wettbewerb warf. Seitdem stemmten also achtmal in Folge die Wölfinnen die Trophäe in den Himmel, Freiburg will die VfL-Dominanz beenden.

"Für uns ist es das Highlight-Spiel der Saison", unterstreicht Hasret Kayikci am Mittwoch bei einem Treffen der beteiligten Klubs mit Offiziellen der Stadt Köln im RheinEnergieStadion. Die Kapitänin des SC Freiburg weiß um die Schwere der Aufgabe, "wir brauchen einen perfekten Tag, wenn wir den DFB-Pokal gewinnen wollen. Für den SC Freiburg wäre es der erste Titel. Es würde mir extrem viel bedeuten, wenn wir das schaffen würden."

Für Kayikci persönlich ist es auch wichtig, endlich einmal in Köln dabei zu sein. "Ich habe elf Jahre darauf hingearbeitet, im Endspiel auf dem Rasen zu stehen." 2019, als sich Freiburg dem VfL nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, fehlte sie. "Wir haben bisher einmal das DFB-Pokalfinale erreicht und da konnte ich nicht mitspielen, weil ich verletzt war."

Nun hat sie mit ihrem Tor im Halbfinale bei RB Leipzig in allerletzter Sekunde selbst dafür gesorgt, in Köln dabei sein zu können. Am 18. Mai zählt es. Kayikci will es auf jeden Fall "auch genießen, gerade vor so einer Kulisse spielen zu dürfen".