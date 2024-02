SC-Kapitän Günter: "Zusatzspiel gegen einen Riesenbrocken"

Für Christian Günter ist es in dieser Saison die internationale Premiere. Nach langer Verletzungspause ist der SC-Kapitän beim Playoff-Hinspiel in der Europa League beim RC Lens am Donnerstag (21 Uhr) dabei und kann sogar auf einen Startelfplatz hoffen.

Vor dem letzten Heimspiel des vergangenen Jahres im Dezember gegen Köln hatte Christian Günter im Europa-Park Stadion seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der langen Verletzungspause und sagte, dass er darauf hoffe, in der Zwischenrunde der Europa League wieder auf dem Platz zu stehen: "Ich werde alles in meiner Macht stehende dafür tun und hoffe, dass es reicht." Es hat gereicht, zumindest für einen Platz im Kader. Ob er auch von Anfang an spielt, wusste er am Tag vor der Partie noch nicht. "Egal ab wann, ich werde alles geben, ich bin maximal motiviert", sagte der 30-Jährige.

Da er wegen einer Infektion in Folge seiner Unterarmfraktur fast ein halbes Jahr ausgefallen ist, freute er sich über die starken Leistungen seiner Teamkollegen in der Vorrunde, die es ihm ermöglicht haben, "ein oder zwei oder hoffentlich noch mehr Europa-League-Spiele zu machen". Nach seinen Kurzeinsätzen in der Bundesliga bei den Niederlagen gegen Stuttgart und beim BVB hat der Linksverteidiger am vergangenen Samstag in der 3. Liga mit der zweiten Mannschaft 90 Minuten Spielpraxis gesammelt - obwohl er erst mitten in der Nacht aus Dortmund nach Hause gekommen war. "Ich wollte unbedingt spielen", sagte Günter, "es kommt darauf an, wieder Spiele in die Beine zu kriegen, und ich bin sehr dankbar, dass ich mitspielen durfte." Allerdings verlor er mit der zweiten Mannschaft gegen Arminia Bielefeld mit 0:3, dem gleichen Ergebnis wie am Vorabend beim BVB. "Es gibt auf jeden Fall schönere Erlebnisse", gab er zu.

Das können wir nur schaffen, wenn wir zwei absolute Topleistungen bringen, Christian Günter

Darauf hofft er nun in Lens. "Das ist ein Zusatzspiel, auf das wir uns sehr freuen, und da versuchen wir ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel zu holen", sagte Günter. Allerdings sei RC Lens "eigentlich eine Champions-League-Mannschaft" und ein "Riesenbrocken", qualitativ zu vergleichen mit dem letztjährigen Achtelfinalgegner Juventus Turin. "Das können wir nur schaffen, wenn wir zwei absolute Topleistungen bringen", betonte der SC-Kapitän. Sein ehemaliger, aus Frankreich stammender Mannschaftskollege Jonathan Schmid habe ihm jedenfalls schon von der Atmosphäre im Stade Bollaert-Delelis vorgeschwärmt: "Johnny hat immer gesagt, dass in Lens die beste Stimmung ist, da erwartet uns ein Hexenkessel."

Angespannte Personalsituation ist keine Ausrede

Während die Franzosen mit drei Ligasiegen in Serie in das Spiel gehen, hoffen die Freiburger auf eine Trendwende nach drei Niederlagen in Folge. "Wir müssen uns da rausbeißen", forderte Günter. Die angespannte personelle Situation in der Defensive mit den Ausfällen der Stamm-Innenverteidiger Matthias Ginter (Achillessehnenreizung) und Philipp Lienhart (Leisten-OP) sei da keine Ausrede. "Wir kriegen auf jeden Fall elf fitte Spieler auf den Platz", ist Günter überzeugt, "wir haben genug Jungs, die eine hohe Qualität haben." Im Gegensatz zur Bundesliga, in der Merlin Röhl noch ein Spiel gesperrt ist, kann er in Lens dabei sein. Auch Asien-Cup-Rückkehrer Ritsu Doan ist wieder ein Kandidat für die Startelf - genau wie Günter. "Ich fühle mich gut, und hoffe, bald wieder von Beginn an zu spielen", sagte er nach dem Spiel gegen Bielefeld. Vielleicht ist das schon heute in Lens der Fall.