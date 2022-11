SC-Kader: Klare Stammelf und beeindruckende Talentdichte

Mit ganz viel Glück erkämpfte sich eine auf zehn Startpositionen veränderte Freiburger Mannschaft ein 1:1 bei Qarabag Agdam. Die XXL-Rotation offenbarte einiges über den SC-Kader. Zwei Haupterkenntnisse.

In der Anfangsphase am Donnerstag in Baku sah es sehr danach aus, als ob die Freiburger B-Elf die erste Niederlage in der Europa League kassieren würde. Das vom nach dem 2:0 auf Schalke einzig in der Anfangsformation verbliebenen Kapitän Christian Günter angeführte Team zeigte große Abstimmungsprobleme, kam kaum zu Torchancen, produzierte viele vermeidbare Fehler und ließ sich vom Gegner teilweise tief in der eigenen Hälfte einschnüren.

Allerdings sei angemerkt, dass dieser Gegner in sehr ähnlicher Aufstellung auch der in dieser Saison so starken und erfolgreichen Freiburger Stammelf beim knappen 2:1-Hinspielsieg einige Probleme bereitet hatte. Qarabag ist kein großer Name im europäischen Klubfußball, aber eine eingespielte, technisch beschlagene und angriffsstarke Mannschaft, vor der Christian Streich schon im Vorfeld des Hinspiels zu Recht gewarnt hatte.

Vor diesem Hintergrund ist das erreichte Unentschieden in einer Partie, in der Qarabag einen Sieg zum Verbleib in der Europa League benötigt hätte, umso höher einzustufen. Auch, wenn es bei allem kämpferischen Engagement nur durch eine große Portion Glück bei den ausgelassenen Chancen der Aserbaidschaner und in zwei Schlüsselszenen - ein Strafstoß und ein Tor wurden Qarabag wegen knappem Abseits aberkannt - sowie zwei brutale wie dumme Fouls der gegnerischen Innenverteidiger beim Freiburger Strafstoß und dem Platzverweis möglich war.

Auf drei Positionen geht es eng her

Abseits des Ergebnisses lieferte Streichs XXL-Rotation zwei Haupterkenntnisse hinsichtlich des Kaders. Der ist nach einhelliger Meinung der auch in der Breite beste der SC-Historie, weist aber in sich naturgemäß Unterschiede auf. Trotz der hohen Qualitätsdichte wurde am Donnerstag deutlich, dass es zu Recht eine Stammformation gibt, die nur auf der Rechtsverteidigerposition (Sildillia/Kübler), der Sechs (Eggestein/Keitel) und mit Abstrichen auf der Zehn (Kyereh/Jeong) enge Positionsduelle umfasst.

Bei erfahrenen Akteuren wie Nils Petersen, dem sein erster Saisontreffer sicher Auftrieb geben wird, Lucas Höler, der nach seinem Mittelfußbruch noch seine Form sucht und die größte Chance aus dem Spiel heraus frei vor dem Torhüter vergab, und Keven Schlotterbeck war erkennbar, dass sie aktuell leistungsmäßig ein gutes Stück von den Stammkräften entfernt sind. Ebenso auffällig: Die beeindruckende Talentdichte im Freiburger Aufgebot, die zu großen Teilen auch noch der eigenen Ausbildung zu verdanken ist.

Acht ehemalige Freiburger Fußballschüler in der Startelf

In der Anfangsformation standen in Person von Keeper Noah Atubolu (20), den Sechsern Robert Wagner (19), Yannik Keitel (22) sowie Linksaußen Noah Weißhaupt (21) gleich vier Talente, die in Freiburg oder im nahen Umfeld aufgewachsen und viele Jahre in der SC-Fußballschule ausgebildet worden sind. Daneben drei weitere 20-Jährige: Sildillia (seit 2020 beim SC), der diesmal auf seiner etatmäßigen Position in der Innenverteidigung spielte, Rechtsaußen Kevin Schade (2018) und Rechtsverteidiger Hugo Siquet (01/2022).

Sildillia und Schade wurden durch gutes Scouting in Metz respektive Cottbus entdeckt, verpflichtet und in der eigenen Nachwuchsakademie zumindest noch weitergebildet. Zusammen mit dem Freiburger Urgestein Günter (2007) und Schlotterbeck, der 2017 kam und zunächst in der U 23 auflief, standen acht ehemalige Freiburger Fußballschüler in der Startelf - eine herausragende Anzahl.

Insbesondere die Talente reisten mit wertvollen Erfahrungswerten am Freitag vom Kaspischen Meer nach Hause. Die vielen Fehler eingeschlossen, aber vor allem auch die Tatsache, in einem für den starken Gegner wichtigen Europacup-Auswärtsspiel am Ende doch bestanden zu haben.