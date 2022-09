SC-Erfolgsrezept: Standardstärke und treffsichere Neuzugänge

Beim 3:2-Sieg in Leverkusen haben die Neuzugänge des SC Freiburg alle drei Tore erzielt, zwei davon fielen nach Eckbällen.

Am Rhein überzeugt: Matthias Ginter & Co. IMAGO/Jürgen Schwarz

Es war auch ziemlich viel Glück dabei, dass der Sport-Club den Rückstand in Leverkusen noch in einen Sieg gedreht hat. Beigetragen haben dazu aber auch eine Entschlossenheit in den Zweikämpfen, bei der sich die Freiburger nicht schonten, und vor allem die schon länger zu beobachtende Standardstärke. 43 Prozent aller Freiburger Treffer in der Vorsaison fielen nach ruhenden Bällen - das war Bestwert in der Bundesliga -, in der laufenden Runde sind es sogar 60 Prozent.

zum Thema Wer überträgt SC Freiburg gegen Qarabag Agdam live in TV und Stream?

Zwei von drei Toren erzielte der Sport-Club bei Bayer nach Ecken: Zunächst den Ausgleich durch Matthias Ginter, der sich nach einer Flanke von Vincenzo Grifo in den Kopfball geradezu hineinwarf, später das Siegtor durch Ritsu Doan, nachdem Nicolas Höfler einen Eckball von Christian Günter per Kopf an den zweiten Pfosten verlängert hatte. "Es gibt Tage, da ist jeder Ball drin, so wie heute, und mit Standards kann man Spiele gewinnen", sagte Günter.

Der Kapitän trägt mit seiner langen SC-Geschichte dazu bei, dass die Spieler aus der Startelf in Leverkusen durchschnittlich bereits 4,43 Jahre unter Christian Streich kicken. Die Abläufe sind dementsprechend automatisiert. Aber auch die Neuen fügen sich in dieser Saison allesamt erstaunlich schnell ein. Am Samstag haben sie alle drei Treffer erzielt. Denn zwischen den Standardtoren von Ginter und Doan traf noch Michael Gregoritsch, zum ersten Mal gegen Bayer. "Das war mein erster Sieg gegen Leverkusen", freute sich der Stürmer, der zuvor schon zehnmal gegen die Werkself gespielt hatte, mit dem Hamburger SV und dem FC Augsburg.

Auswärts ist der SC eine Macht

"Wir haben Neuzugänge, die gestandene Bundesligaspieler und in anderen Ligen sind, das zeigt sich in der Qualität der Jungs", erklärte Günter, der sich auch darüber freut, "dass wir so effektiv sind und gemeinschaftlich so gut verteidigen". Auch das war ein Baustein des Erfolgs in Leverkusen und in den Spielen zuvor. Dreimal hat der Sport-Club jetzt auswärts gespielt und dreimal gewonnen.

kicker Wochenendrückblick vom 5.9.2022 SC Freiburg erobert Tabellenspitze, Bayerisches Derby im DFB-Pokal, Deutschland gewinnt EM-Basketball-Krimi gegen Litauen kicker Wochenendrückblick vom 4.9.2022 04.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.8.2022 28.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 22.8.2022 22.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 14.08.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Als Tabellenführer der Bundesliga gehen die Freiburger nun in den Heimspiel-Doppelpack, in der Europa League gegen Qarabag Agdam und in der Liga gegen Mönchengladbach. Die Spitzenposition halten Streich und auch die Spieler für "eine schöne Momentaufnahme, mehr nicht". Die zwölf Punkte nach fünf Spielen findet der SC-Coach allerdings "herausragend", zumal sie eine gute Ausgangsposition für die kommenden englischen Wochen seien. "Es ist ein sensationeller Saisonstart, aber wir wissen, dass harte Wochen auf uns zu kommen", sagte auch Günter, "es ist super, so ein Polster und eine breite Brust zu haben".

Wie seine Kollegen ist bei dem SC-Kapitän eine große Vorfreude auf den Auftakt in der Europa League zu spüren. "Das haben wir uns letztes Jahr erarbeitet, solche Abende zu haben, da ist jeder heiß drauf", sagte Günter. Am Sonntag gab es beim Sport-Club noch ein kleines Grillfest, um die Vorfreude auf diese Aufgaben gemeinsam anzuheizen.