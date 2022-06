SC Düsseldorf-West und SpVgg Sterkrade-Nord müssen runter

Am Sonntag wurden die letzten beiden Absteiger gesucht. Fündig wurde der Sensenmann des Fußballsports bei einer sich tapfer wehrenden SpVgg Sterkrade-Nord und beim SC Düsseldorf-West, der im direkten Duell dem FSV Duisburg gratulieren musste.

Mehr zur Oberliga Niederrhein Abstiegsrunde News

Spieltag

Tabelle

Sie tat alles für eine Rettung, doch am Ende war der Überraschungssieg nichts mehr wert. Die SpVgg Sterkrade-Nord schlug am Sonntag zwar auswärts den Tabellenzweiten SC Union Nettetal mit 3:2, doch auf den anderen Plätzen blieb die notwendige Schützenhilfe verwehrt.

In Nettetal hatte der Klub aus dem Stadtteil von Oberhausen in der 40. Minute eine bittere Pille zu schlucken. Nach einem Steilpass setzte sich Yavuz robust durch und überwand auch Torwart Pomorin. Sterkrade-Nord wusste aber noch vor dem Pausenpfiff eine Antwort, in der 45. Minute köpfte der viel zu unbedrängte Biegierz eine Flanke ins lange Eck.

In Minute 51 führte die Sportvereinigung sogar. Vergara-Schlootz wurde in die Gasse geschickt und chippte das Leder an Möhker vorbei ins Netz. Als sich Bayram nach knapp einer Stunde Gelb-Rot einhandelte, wurden die Wolken für Sterkrade-Nord wieder finsterer. Tatsächlich witterte Nettetal Morgenluft, Istrefi ließ noch eine Großchance ungenutzt, doch in der 84. Minute zog Winkens von rechts mit viel Tempo in den Strafraum, geriet etwas ins Straucheln, kam dennoch zum Schuss, der nicht unhaltbar schien, dennoch im Tor landete.

Die Moral bei den Gästen blieb trotz dieses Nackenschlags intakt, Abel spritzte drei Minuten vor Schluss in eine flache Hereingabe und bugsierte den Ball zum Siegtor ins Netz. Kurzzeitig war der Jubel groß, doch wenig später begriffen die Oberhausener, dass der Abstieg zur bitteren Realität wurde.

FSV Duisburg schlägt direkten Konkurrenten

Das lag zum großen Teil daran, dass die Konkurrenten FSV Duisburg (4:1 im direkten Duell gegen den SC Düsseldorf-West) und der FC Kray (5:1 gegen den Cronenberger SC) ebenfalls siegreich waren.

Vor 900 Zuschauern an der Warbruckstraße in Duisburg war klar, dass sich der Sieger der vorher punktgleichen Mannschaften retten würde. Das beflügelte den FSV, Kayaoglu brachte in der 7. Minute einen Distanzschuss kernig im Tor unter. Danach fand Düsseldorf-West aber zunehmend besser ins Spiel. In der 28. Minute gelangte ein Eckball an den langen Pfosten zu Lüttgen, der für die Landeshauptstädter ausglich.

Ein kurzes Glücksgefühl, wie sich herausstellen sollte. Fünf Zeigerumdrehungen später zog Ota ab, sein abgefälschter Schuss brachte Duisburg erneut in Führung. Sezen hätte im Verlauf der zweiten Hälfte früher für klare Verhältnisse sorgen können, doch der der FSV-Angreifer vergab zwei Großchancen. Also war der SC West weiterhin dran. Bis zur 71. Minute, da trug sich Sezen dann doch in die Torschützenliste ein. Düsseldorf-West hätte jetzt ein kleines Fußballwunder gebraucht, in Form von drei Toren, aber es fiel nur ein Treffer und der auch noch für den FSV, Özcan schloss in der 88. Minute feine Kombination ab. Duisburg bleibt damit in der fünften Liga, Düsseldorf-West spielt ab Sommer sechstklassig.

Früher Rückschlag für den FC Kray

Nach Duisburg darf der FC Kray auch weiterhin fahren. Das Heimspiel gegen den Cronenberger SC begann jedoch suboptimal, Burghard brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt in Führung (13.). Die Pessimisten im Lager des Essener Stadtteilklubs hatten aber schon bald wieder Sendepause, da Bosnjak (26.) und Nguyen Nhu (28.) noch vor dem Ende der ersten halben Stunde die Partie drehten.

Dieser Doppelschlag beflügelte den FCK merklich, doch es dauerte bis weit in die zweite Halbzeit, bis erneut Bosnjak (62.) und Talas (76.) die vorentscheidenden Treffer markierten. Für den Schlusspunkt war Tomasello in der Nachspielzeit verantwortlich. Cronenberg haderte, dass die Niederlage viel zu hoch ausgefallen sei, aber da der CSC schon vor dem Spiel gerettet war, konnte er es wohl verschmerzen und sich gemeinsam mit Kray auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison freuen.

Zu Randnotizen wurden aufgrund der schon vor Anpfiff geklärten Tabellen-Verhältnisse die Siege der TuRU Düsseldorf (1:0 am Samstag beim 1. FC Mönchengladbach) und der DJK Teutona St. Tönis (4:0 gegen die Sportfreunde Niederwenigern).