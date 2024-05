SC DHfK Leipzig nach deutlichem Sieg mit Kampfansage: noch "sechs Punkte" sollen her

Nach dem klaren Sieg gegen den HSV Hamburg träumt Franz Semper wieder von Europa. Erstmal sollen aus den letzten drei Spielen aber drei Siege für den SC DHfK Leipzig her. Die Gegner: Magdeburg, Kiel und die Löwen. Hamburg ärgert sich derweil über die zweite desolate Leistung in Serie.

Das Duell der Tabellennachbarn war von Beginn an von hohem Tempo geprägt. Die Hamburger erwischten den besseren Start und führten nach vier Minuten mit 3:1. In der Folge erspielten sich die Gastgeber jedoch Vorteile, weil sie mit hoher Effizienz aus dem Rückraum trafen und auch ihre Tempogegenstöße konsequent verwerteten. Drei Tore nacheinander von Linksaußen Lukas Binder brachten den SC DHfK beim 8:7 (12. Minute) erstmals in Führung. Bis zur Pause setzten sich die enorm spielfreudigen Leipziger in einem offenen Schlagabtausch auf fünf Tore ab.

Auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste in der Abwehr kein Mittel gegen das schnelle Leipziger Umschaltspiel. Nach 38 Minuten war der Vorsprung erstmals auf zehn Tore angewachsen (29:19). Fortan ließ die Konzentration im Abschluss bei den Gastgebern deutlich nach. Näher als auf 25:32 (49.) konnten die Hamburger allerdings nicht verkürzen. In der Schlussphase kam der SC DHfK offensiv wieder ins Rollen und erzielte so seine höchste Torausbeute in dieser Saison.

» Detaillierter Spielbericht: SC DHfK Leipzig - HSV Hamburg

"Wollen zeigen, wo es nächste Saison langgeht"

Franz Semper analysierte am DYN-Mikrofon: "Wir haben heute zu alter Stärke gefunden und das Spiel im Tempospiel gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir mit der Abwehr nicht so zufrieden, aber am Ende sind wir mit 21 eigenen Toren aus der Pause gegangen. Dann hat auch Runar gesagt, dass wir die schlechte Defensive mit unserem Tempospiel wettmachen. In der zweiten Halbzeit kamen dann noch mehr Paraden, Blocks und technische Fehler dazu, die wir ausnutzen konnten."

"Ich glaube, wir haben eine hohe Motivation dafür, am Ende nochmal zu punkten und mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Auch, wenn es nicht mehr um Europa geht, wollen wir Gummersbach und Hannover zeigen, wo es nächste Saison langgeht", formulierte Semper eine Kampfansage Richtung Konkurrenz. Auf die Frage, wie viele Zähler er in den kommenden Spielen gegen Magdeburg, Kiel und die Löwen holen will, folgte die nächste: "Sechs Punkte."

Sein Trainer Runar Sigtryggsson thematisierte in einer Pressemitteilung derweil auch das mögliche Schicksal der Hamburger: "Wir haben heute sehr gut gespielt. In der zweiten Hälfte kam von Hamburg nicht mehr viel Gegenwehr, aber das kann ich vollkommen verstehen, denn es ist gerade keine einfache Situation für Hamburg. Das Einzige, was ich dazu sagen kann: Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Saison wieder."

"Zu viele dumme Fehler"

"Heute sind wir mit viel zu wenig gekommen. Leipzig hat viel Druck gemacht und wir müssen 100 % geben, wenn wir hier spielen - und das haben wir nicht hinbekommen", ärgerte sich auf der Gegenseite Frederik Bo Andersen nach dem Spiel am DYN-Mikrofon. Er führte aus: "Die waren schnell. Eigentlich finde ich, dass wir im Angriff ganz gut gespielt haben, aber wir haben viel zu viele technische und dumme Fehler gemacht. Deswegen haben wir so viele Gegenstoßtore kassiert."

Nach der Pleite gegen Flensburg am Mittwoch sind es nun 80 Tore, die die Hamburger in den letzten beiden Spielen hinnehmen mussten. Das soll nun anders werden: "Wir müssen jetzt gewinnen. Wir haben zwei am Stück verloren und wollen die Saison nicht mit einem schlechten Gefühl beenden. Ich hoffe, wir haben nochmal zwei geile Spiele", schloss Andersen mit Blick auf die nächsten Aufgaben gegen die Aufsteiger Eisenach und Balingen.

Sein Trainer pflichtete ihm bei: "Wenn wir in zwei Spielen 80 Gegentore bekommen, ist klar, worüber wir uns Gedanken machen müssen", so Torsten Jansen in einer Pressemeldung: "Wir können von Glück reden, dass wir tabellarisch sicher sind. Sonst wären das Rückschläge, mit denen man schwer umgehen kann."

Er schloss: "Wir werden jetzt alles daran setzen, die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Und da will ich dann auch verdammt nochmal eine andere Mannschaft sehen. Und das wollen die Jungs sicherlich auch."