SC DHfK Leipzig bereitet sich auf Rest-Saison vor

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Handball-Bundesliga begonnen. Am Montagabend versammelte Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson seine Mannschaft in der Trainingshalle der Quarterback Immobilien Arena zum ersten Hallentraining des Kalenderjahres 2024.

In Abwesenheit der fünf EM-Teilnehmer Kristian Saeveras, Viggó Kristjánsson, Marko Mamic, Maciej Gebala und Matej Klíma absolvierten elf DHfK-Profis gemeinsam mit den Handballern aus der U23 eine lockere 75-minütige Einheit. Darüber hinaus waren auch die langzeitverletzten Akteure Luca Witzke und Moritz Preuss beim Trainingsauftakt dabei und arbeiteten individuell an ihrer Rückkehr ins vollständige Mannschaftstraining.

Den grün-weißen Handballern bleiben nun genau fünf Wochen Zeit, um sich bestmöglich auf die Rückrunde in der stärksten Liga der Welt vorzubereiten. Das erste Vorbereitungsspiel findet bereits in dieser Woche statt. Am Freitag um 16:30 Uhr trifft der SC DHfK Leipzig in der Erzgebirgshalle auf Kooperationspartner EHV Aue. Weitere Testspiele sind am 31.1. gegen den VfL Potsdam und am 2.2. gegen die TSV Hannover-Burgdorf geplant.

"Wir werden zu Beginn der Vorbereitung natürlich insbesondere an Kraft, Ausdauer und Fitness arbeiten und den Fokus dann Stück für Stück immer mehr auf den handballerischen Bereich legen. Außerdem müssen wir auch am Kollektiv arbeiten. Mit den Jungs, die hier sind, werden wir damit jetzt schon beginnen, können das Kollektive jedoch erst intensivieren, wenn alle EM-Teilnehmer wieder mit dabei sind", sagt Trainer Rúnar Sigtryggsson.

Mit Maciej Gebala (Polen) und Matej Klima (Tschechien), die mit ihren Nationalmannschaften in der Vorrunde der Europameisterschaft ausgeschieden sind, werden zu Beginn der kommenden Woche bereits die ersten beiden EM-Fahrer wieder zur Mannschaft stoßen.

Das erste Bundesligaspiel im Jahr 2024 bestreiten die Leipziger am 19. Februar beim VfL Gummersbach. Zu Hause fliegt ab dem 29. Februar wieder der Ball, wenn der Bergische HC in Leipzig gastiert. Nur drei Tage später (am 3. März) findet gegen die MT Melsungen bereits das nächste Heimspiel statt.