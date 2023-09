Sbonias: "Mit Baumgart ist es ein Austausch auf Augenhöhe"

Mit Evangelos Sbonias haben die Verantwortlichen des 1. FC Köln vor der Saison einen für viele Beobachter überraschenden Kandidaten für die U 21 an Land gezogen. Im kicker-Interview spricht der 40-Jährige über das Kölner "Assessment-Center", Liga drei und die Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart.

Herr Sbonias, Sie haben Anfang März erst Ihren Vertrag in Großaspach verlängert. Wie kam der Kontakt zum FC zustande?

Es war mit Großaspach klar besprochen, was passiert, wenn sich ein höherklassiger Verein oder ein Nachwuchsleistungszentrum meldet. Dann hat Lukas Berg eines Tages bei mir durchgeklingelt und gesagt, dass ich mich wahrscheinlich wundere, warum der 1. FC Köln auf mich zukommt. Das konnte ich bejahen. (lacht)

Bevor Sie letztlich den Zuschlag erhielten, mussten Sie aber ungewöhnliche Hürden meistern. Bitte verraten Sie uns einige Details.

Der 1. FC Köln hatte ein klares Anforderungsprofil, wie der zukünftige U-21-Trainer sein soll, welche Attribute er mitbringen soll. Auf dieser Liste stand ich offensichtlich. Ich hatte natürlich Lust darauf, mich diesem Auswahlprozess zu stellen. Danach ging es mit einer Art Assessment-Center von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde, mit verschiedenen Inhalten, mit verschiedenen Aufgaben. Ich bin extrem froh, glücklich und sehr dankbar, dass es am Ende geklappt hat.

Wofür steht eigentlich der Trainer Evangelos Sbonias?

Es geht um die richtige Haltung, jeden Tag mit der gleichen Intensität an die Arbeit zu gehen und immer zu versuchen, an sein Maximum zu kommen. Intensität, Leidenschaft, Herz, das sind die Überbegriffe. Das klingt relativ einfach und simpel, aber meistens ist es so, dass es mit am schwierigsten ist, die einfachen Dinge wirklich gut zu machen und das jeden Tag, egal wie es mir geht, egal wie das Wetter ist. Wenn man das schafft, ist man aus meiner Erfahrung schon relativ weit vorne. Stimmt dieses Fundament nicht, ist es extrem schwierig, andere Dinge voranzubringen und dann Entwicklungen zu sehen. Daher stehe ich ganz klar für akribische, harte, ehrliche Arbeit, jeden Tag am Maximum. Das ist schon schwer genug, das über einen längeren Zeitraum zu bewerkstelligen.

Was waren die größten Baustellen für Sie in der Vorbereitung?

Baustelle trifft es ganz gut. Es war alles neu, das Trainerteam und die Mannschaft wurden nach einer schwierigen Saison runderneuert. Es kamen Spieler, die mit der U 19 DFB-Pokal-Sieger geworden sind, wieder andere kehrten aus langwierigen Verletzungen zurück. Es ging darum, diese Puzzleteile relativ schnell zusammenzufügen und ein Gefühl voneinander zu bekommen, um anschließend in die gleiche Richtung zu marschieren. Heute kann man sagen, dass uns das sehr gut gelungen ist und man kann auch sehr zufrieden sein, wie es bis jetzt gelaufen ist.

Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonstart der U 21?

Bisher sehr erfreulich. Wir sind brutal in die Saison gestartet, die ersten 25 Minuten bei Fortuna Köln waren maximal unglücklich, da liegen wir 0:3 hinten bei Fortuna Köln (Endstand 1:5, d. Red.). Wir hatten uns das alles anders vorgestellt und das kann natürlich bei der jungen Mannschaft auch was bewirken. Wir sind dann in Ahlen aber fulminant zurückgekommen, haben mit dem 5:0 eine super Antwort gegeben. Danach haben wir uns Spiel für Spiel weiterentwickelt. Man kann sehr zufrieden sein. Man sieht in diesem kurzen Zeitraum auch schon eine mannschaftliche Entwicklung, aber auch bei einzelnen Spielern - und darum geht es ja primär. Der aktuelle Trend ist nicht selbstverständlich und da gebührt den Jungs auch mein Respekt.

Man sieht am Wochenende, dass er Spaß hat. Evangelos Sbonias über Justin Diehl

Kamen Ihnen nach der 1:5-Derbypleite zum Auftakt bei Fortuna Köln Zweifel, ob der eingeschlagene Weg der richtige war?

Zweifel gab es keine. Ich hatte auch im Spiel nicht das Gefühl, dass es so schlecht ist, wie es das nackte Ergebnis aussagt. Danach haben wir uns die Videos angeschaut und genauer analysiert, da waren schon ganz klar sehr viele Dinge zu sehen, die gut waren und dann auch an so einem Tag maximal unglücklich gelaufen sind, damit da so ein Ergebnis rauskommt.

Zählt die U 21 nach einem Jahr Pause wieder zu den Spitzenteams der Regionalliga West?

Man müsste zunächst definieren, was eine Spitzenmannschaft ist. Mir geht es aber in beide Richtungen immer viel zu schnell, deswegen ist es für mich auch nicht relevant, ob wir eine Spitzenmannschaft sind oder nicht. Für mich ist relevant, wie wir unter der Woche arbeiten und wir davon am Wochenende beim Spiel wiedersehen. Ob wir dann eine Spitzenmannschaft sind oder nicht, ist nicht relevant, davon kann man sich auch nichts kaufen. Es ist wichtig, die Entwicklungsschritte zu sehen. Dann werden zwangsweise auch Erfolge kommen.

Ist der Aufstieg in die Dritte Liga in dieser Saison schon möglich? Wann wird es das mittelfristige Ziel?

Die Dritte Liga war in den Gesprächen mit den Verantwortlichen nicht ein einziges Mal Gegenstand. Mein Trainerleben lang begleitet mich aber ein sehr hoher Ehrgeiz und ich strebe immer den maximalen Erfolg an. Wenn man hart arbeitet, wenn man Entwicklung sieht, wenn man dieses Talent, das man hat, auf die Platte und die PS auf die Straße bekommt, dann wird auch Erfolg nicht aufhaltbar sein. Ob das dann eine Dritte Liga ist oder nicht, das ist noch mal eine ganz andere Frage.

Der Leistungsträger in der Offensive ist der bei den Profis aussortierte Justin Diehl. Wie erleben Sie ihn im Training und wie wertvoll ist er für Ihr Spiel?

Es ist von Anfang an klar kommuniziert worden, dass er ein vollwertiges Mitglied der U 21 ist. Er hat vom ersten Tag an super mittrainiert, er macht seine Sache gut und man sieht am Wochenende auch, dass er Spaß daran hat.

Welchen Spielern trauen Sie den Sprung in den Bundesliga-Kader zu?

Das ist immer eine ganz schwierige Prognose, weil da so viele Dinge passen müssen, damit wir über diesen großen Sprung sprechen können. Man tut auch niemandem von den Jungs einen Gefallen, wenn man solche Prognosen ausspricht. Wir haben genügend Jungs im Kader, die ihre Hauptbelastungstage in der Lizenzmannschaft haben. Damit ist auch der Kreis jener klar, die das Potenzial mitbringen, langfristig in der Bundesliga anzukommen.

Wie ist der Austausch mit dem Profi-Trainer Steffen Baumgart?

Wir als U-21-Trainer-Team könnten uns keinen besseren Austausch vorstellen. Die Türen von Steffen Baumgart und seinem Trainerteam stehen uns immer offen. Es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Das ist für uns als U 21 ein Optimalzustand, über den wir sehr froh sind und der auch sehr befruchtend ist, weil er viele Abläufe erleichtert.

Sie besitzen die UEFA-A-Lizenz, streben aber den Fußball-Lehrer an. Wann könnte es soweit sein? Und ließe sich der Lehrgang mit der Tätigkeit beim FC vereinbaren?

Das war Gegenstand der Gespräche. Wir haben aber klar verabredet, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt, für den Lehrgang 2024, nicht bewerben werde. Ich muss hier erst einmal ankommen, die Abläufe kennenlernen und hier abliefern, um so das Vertrauen auch zurückzuzahlen. Wenn wir diesen Schritt abgehakt haben, wird es sicherlich darum gehen, zu welchem Zeitpunkt ich mich zu diesem Lehrgang anmelden kann. Das ist aber kein Wunschkonzert, die Hürde zur Teilnahme ist schon extrem hoch. Der Lehrgang ist sehr begehrt. Sollte es der Fall sein, dass ich einen dieser Plätze bekomme, muss mit den Verantwortlichen nochmals besprochen werden, wie das dann genau ablaufen kann. Aber der Lehrgang ist nach der Reform so konstruiert worden, dass man als hauptamtlicher Trainer den Lehrgang gleichzeitig relativ gut bewerkstelligen kann.