Sbonias beim 1. FC Köln II: Nicht nur Dienstleister für Baumgart

Mit einigen personellen Überraschungen startete der neue Trainer Evangelos Sbonias in seine Aufgabe bei der U 21 des 1. FC Köln. Die ersten Tage zeigten bereits, dass die FC-Reserve stark mit den Bundesliga-Profis von Steffen Baumgart verwoben ist.

Es gab einige Überraschungen für die wenigen Zaungäste beim Trainingsauftakt des 1. FC Köln II: So fehlte Sommer-Zugang Marco Höger noch im 18 Feldspieler umfassenden Aufgebot, das der neue Trainer Evangelos Sbonias am Montagnachmittag um sich versammelte. Der 33-Jährige, der Ende Mai noch für seinen bisherigen Verein Waldhof Mannheim in der 3. Liga spielte, weilt absprachegemäß noch im Urlaub und steigt erst in der kommenden Woche ein.

Dafür trainierte überraschenderweise Justin Diehl mit der Regionalliga-Mannschaft. Der hochtalentierte Stürmer zählt zum festen Inventar des Bundesliga-Teams. Aufgrund der stockenden Verhandlungen - der Vertrag des 18-Jährigen endet im kommenden Sommer - wurde Diehl nun vorerst in die U 21 degradiert. Dort soll der Angreifer auch mindestens für diese Trainingswoche bleiben, hieß es aus Vereinskreisen.

Zwei Neue

Der neue Coach Evangelos Sbonias konnte zudem zwei externe Neuzugänge begrüßen: Jonas Saliger (19) wechselte für ein Jahr auf Leihbasis vom Drittligisten Dynamo Dresden ans Geißbockheim. Derweil wurde Antonio Verinac (18) vom Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II fest verpflichtet. Saliger ist Linksaußen und debütierte im vergangenen Oktober sogar für die deutsche U-19-Nationalmannschaft. Verinac kann auf den Flügeln und im Sturmzentrum eingesetzt werden. Hinzu kommt mit Oliver Issa Schmitt (23) ein weiterer Stürmer, der zuletzt an Hessen Kassel ausgeliehen war, dort aber den Durchbruch nicht schaffte.

Ebenso gehören zunächst Marvin Obuz und Meiko Sponsel (beide 21) wieder zum Aufgebot des Kölner Regionalliga-Kaders. Das Duo erhielt bei den jüngsten Ausleihen nach Kiel und Essen nicht die erhofften Einsatzzeiten. Da Profi-Trainer Steffen Baumgart nicht auf die beiden Spieler setzt, halten sie sich fortan bei der U 21 fit und sondieren parallel den Markt bei der Suche nach neuen Vereinen.

Viel arbeiten, hart arbeiten, akribisch arbeiten, sich mit Haut und Haaren mit dem Verein identifizieren. Evangelos Sbonias über seine Philosophie

Sbonias beendete seine erste Übungseinheit als FC-Coach nach rund 75 Minuten. Zum Abschluss gab es noch ein Trainingsspiel Zehn gegen Zehn, danach äußerte sich der Trainer im Mediengespräch über seine Ideale: "Intensität, Herz, Leidenschaft, Identifikation, das sind Dinge, die sind zu keiner Sekunde verhandelbar." Das wiederum beschreibe auch seine Art gut: "Viel arbeiten, hart arbeiten, akribisch arbeiten, sich mit Haut und Haaren mit dem Verein identifizieren."

Seine Hauptaufgabe sei es, seine Spieler "so zu präparieren, dass sie den letzten Schritt zum Profifußball gehen können". Dabei sei er nicht nur "Dienstleister" (Sbonias) für die Spieler, sondern auch für Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart, "dass er Jungs an die Hand bekommt, mit denen er arbeiten kann und zufrieden ist".

Zu den Beobachtern des Vorbereitungsstart gehörte auch Lukas Berg. Der Leiter des FC-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) definierte die Ziele für die kommende Spielzeit: "Wir werden uns nicht verstecken und wollen nicht gegen den Abstieg spielen. Unser Anspruch an uns selbst ist dieses Jahr sehr hoch. Wir sind eine Profi-Mannschaft, aber auch das Aushängeschild des NLZ, das muss man jeden Tag in jeder Einheit spüren."

Trautner kümmert sich um die Torhüter

Ein weiterer namhafter Zugang agierte am Montagnachmittag etwas versteckt unter seiner Basecap, die er als Schutz gegen die Sonne trug: Eberhard Trautner arbeitet fortan als Torwarttrainer für die U 21 und fungiert zugleich als Koordinator für die Ausbildung der Schlussmänner im FC-NLZ. Trautners Sohn Tobias (28) steht bereits seit einem Jahr beim FC II unter Vertrag und arbeitet dort fortan mit seinem Vater zusammen. Trautner senior gehörte viele Jahrzehnte zum Bundesliga-Inventar des VfB Stuttgart, zunächst als Ersatztorhüter, später als Torwarttrainer.

Nach der Vielzahl an Überraschungen zum Vorbereitungsstart will der FC nun auch auf dem Platz wieder positiv hervorstechen. Die erste Gelegenheit zum Einspielen gibt es schon am Sonntag im Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten FC Universitatea Craiova.