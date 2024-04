Sausen wird sich Trier anschließen

Der künftige Regionalligist Eintracht Trier hat sich für die neue Saison mit Tim Sausen verstärkt. An die Mosel bringt der 22-jährige Angreifer die Erfahrung von 80 Partien in der Regionalliga Bayern mit, für den 1. FC Nürnberg II und aktuell für die Würzburger Kickers. Daniel Hammel aus der sportlichen Leitung des SV Eintracht beschreibt den Neuzugang in einer Meldung folgendermaßen: "Er ist ein fleißiger junger Spieler mit viel Potenzial, der uns auch mit seiner Größe und Schnelligkeit weiterhelfen wird."