Sauermilch symbolisiert die Entwicklung des Bremer SV

Mit dem Bremer SV ist ein Abstiegskandidat der Vorsaison erfolgreich in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Ein Gesicht des derzeitigen Höhenflugs: Justin Sauermilch, dessen Verpflichtung im Sommer 2022 noch Zweifel aufgeworfen hatte und der gegen Flensburg vermisst wurde.

Hat es den Skeptikern gezeigt: Justin Sauermilch ist genauso wie der Bremer SV überzeugend in die Saison gestartet. IMAGO/Werner Scholz

Nein, die Rechnung wollte er nicht schon wieder bemühen. In der Vorwoche, nach dem 1:0 in Meppen, hatte Sebastian Kmiec betont, dass nach den sieben Zählern aus drei Spielen "noch 33 zu 40 Punkten fehlen". Aber einen Hinweis auf nun noch 32 fehlende Zähler verkniff sich der Trainer des Bremer SV nach dem 0:0 gegen Weiche Flensburg ausdrücklich. Er will sich und seine Statements eben nicht verbrauchen. Eine neue Perspektive war mit dem Verzicht auf die Betonung des Abstiegskampfes aber zweifellos nicht verbunden. Beim Bremer SV wissen sie schon ziemlich gut, dass die Mannschaft trotz des guten Starts keine leichte oder gar sorgenfreie Saison vor sich hat.

Es war ja auch keineswegs so, dass sich der BSV den Punkt gegen Weiche mit einem unterm Strich ausgeglichenen Spiel verdient hatte. Zwar gab es diese Phase gleich nach der Pause, als der Gastgeber dem Führungstreffer sehr nahe gekommen war. Aber nahezu der komplette Rest der Spielzeit hatte den Flensburgern gehört. Weshalb der eine Punkt angesichts einer sehr engagierten Defensivleistung einerseits als verdient, aber aufgrund einer Vielzahl vergebener Chancen der Gäste anderseits sicher auch als glücklich zu bezeichnen war. "Wir haben schon gewackelt in der ersten Halbzeit", räumte Kmiec denn auch ein.

Sauermilch ersetzt Gröger und Kling

Er musste "nachsteuern" in der Pause. Dabei ging es auch darum, das Fehlen des aufgrund einer Gelb-Roten Karten gesperrten Justin Sauermilch noch effektiver zu kompensieren. Der Fall des 23-jährige Innenverteidigers gab insofern ein gutes Beispiel für die Entwicklung dieser Mannschaft: Im Sommer 2022 war Sauermilch vom Bremen-Ligisten OSC Bremerhaven zum BSV gewechselt. Sein Transfer hatte den ein oder anderen Experten unken lassen: Wie sollen Oberliga-Spieler den Regionalliga-Aufsteiger verstärken? Nun, ein Jahr später - nachdem Sauermilch in der letzten Spielzeit immerhin 31 Einsätze verzeichnete - scheint die Frage beantwortet: Sauermilch avancierte angesichts der Abgänge von Justin Gröger und Kevin Kling zum Abwehrchef und wurde nach guten Leistungen in den ersten drei Partien bereits vermisst.

Was für den gesperrten Spieler gilt, ließe sich auf eine ganze Reihe anderer BSV-Kicker übertragen: Nominell ist das Team nach dem Umbruch sicher nicht stärker geworden. Doch die Underdogs überzeugen derzeit mit Geschlossenheit und Mentalität, als ein unangenehmer Gegner. "Und wir sind weiterhin ungeschlagen - darauf kann man aufbauen", sagt Sebastian Kmiec.