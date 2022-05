Sauer, Wolfsburg und das Peace-Symbol: "Das Beste wäre, wenn dieser Krieg ein Ende hätte"

Seit Anfang März ist es in vielen Stadien weltweit zu sehen, nachdem Peter Sauer, Greenkeeper des VfL Wolfsburg, aus dem Mittelkreis der Volkswagen-Arena ein Peace-Symbol gemacht hat. Der 49-Jährige spricht über seine Idee und das, was daraus entstanden ist.

Kümmert sich um die Platzpflege in Wolfsburg: Peter Sauer. imago images/regios24

Herr Sauer, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine rief die Bundesliga Anfang März zum Solidaritäts-Spieltag auf, in der Volkswagen-Arena war neben vielen anderen Symbolen zusätzlich das Peace-Zeichen im Mittelkreis zu sehen. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Die Idee kam abends auf dem Sofa. Ich hatte die Information bekommen, dass wir das Friedenssymbol auf den Eckfahnen haben wollten. Als ich das meiner Frau erzählte, fragte sie: Warum machen wir es nicht auch in den Mittelkreis? Das hielt ich für eine klasse Idee, habe sie unserem Geschäftsführer Jörg Schmadtke vorgetragen, der dies sofort unterstützt hat und tätig geworden ist.

Inwiefern?

Wir mussten uns das schon genehmigen lassen, er hat den Schiedsrichterobmann angerufen und auch das Okay der DFL eingeholt. Wäre es nicht erlaubt gewesen, hätten wir das Peace-Symbol vor dem Anpfiff mit weißen Bändern gelegt. Das Zeichen wollten wir auf jeden Fall senden.

Und dann haben Sie die Linien einfach gezogen?

Erst einmal haben wir es auf dem Trainingsplatz ausprobiert, alles ausgemessen und dann erst am Spieltag im Stadion auf den Rasen gezeichnet.

Beim Wolfsburger 1:0-Sieg gegen Union Berlin war es dann erstmals zu sehen, mittlerweile taucht es weltweit in vielen Stadien auf. Macht Sie das stolz?

Stolz wäre das falsche Wort, ich finde es einfach wichtig, dieses für Millionen von Menschen sichtbare Zeichen zu setzen. Dass wir als Klub dieses Symbol ausgesendet haben, macht mich aber durchaus glücklich.

Haben Sich Platzwart-Kollegen anschließend gemeldet?

Es gab viele Reaktionen, ja, alle hielten es für eine super Idee. Klasse ist, dass es vor den Pokal-Halbfinalspielen sogar vom DFB ausgegangen sein soll, das Peace-Zeichen aufmalen zu lassen.

In der Europa League wiederum sollte es beim Heimspiel von RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers nicht zu sehen sein. Haben Sie das mitbekommen?

Natürlich, das war wohl die Vorgabe der UEFA. Und ganz ehrlich: Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Bei uns war es auch das Thema in der Champions League der Frauen. Das hatte ich schon im Vorfeld der Partien bei uns angesprochen.

Mit welchem Ergebnis?

Ich habe zumindest schon mal gewarnt, dass solche Linien nicht einfach so zu entfernen sind. In Leipzig schimmerte es ja auch noch durch. Aber die Haltung unserer Geschäftsführung war eindeutig: Wir lassen das Symbol auf dem Rasen, sollte es die UEFA sanktionieren, dann ist es so.

Beim Halbfinalspiel der VfL-Frauen gegen Barcelona war das Friedenssymbol zu sehen.

Ja, die UEFA hat’s akzeptiert.

Samstag steht das letzte Bundesliga-Heimspiel der VfL-Männer gegen den FC Bayern an. Verabschiedet sich mit dem Ende der Saison auch das Peace-Symbol aus dem Stadion?

Das weiß ich nicht. Das Beste wäre, wenn dieser unnötige Krieg ein Ende hätte.