"Sauer und mental am Boden": Wie Gressel vom US-Modell überrumpelt wurde

Julian Gressel (28) sollte mit DC United auf den FC Bayern treffen. Warum daraus nichts wird und was der kicker damit zu tun hat - eine krumme Geschichte.

Einem kleinen Schmunzeln folgte schnell der Realitätscheck. "Never say never", antwortete Julian Gressel im Gespräch mit dem kicker auf die Frage, ob es vielleicht doch nochmal was mit einer Fußballkarriere in Europa werden könnte. Schließlich, das räumte der deutsche MLS-Profi selbst ein, wird er im Dezember 29 Jahre alt werden. "Ich weiß, dass deutsche Vereine nicht die MLS scouten und auf 29-jährige gestandene Profis schauen." Träumen, ergänzte er, "darf man trotzdem" - dabei wieder schmunzelnd.

"Und … ja, es ist Wayne Rooney, das ist schon cool"

Wenige Tage liegt dieses Interview nun zurück. Gressel sprach darin von einer verkorksten Saison mit DC United, dem letzten Platz in der Eastern Conference und vor allem vom gerade neu verpflichteten Cheftrainer Wayne Rooney. "Der kann die Spieler mitreißen. Und … ja, es ist Wayne Rooney, das ist schon cool."

Frischen Wind soll das eingeschlafene Franchise erhalten, in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) kommt gleich mal der FC Bayern zum Testspiel und zum ersten Aufgalopp - für den deutschen Rekordmeister und für Rooney.

Der FC Bayern hatte Bayern-Fan Gressel eingeladen

Nur nicht für Julian Gressel. Die Münchner hatten den bekennenden FCB-Fan eingeladen, am Tag vorher beim Training vorbeizuschauen, mal die Mannschaft kennenzulernen und ein bisschen was über DC United und die MLS zu erzählen. "Da freue ich mich einfach drauf. Das werden sicherlich zwei schöne Tage." Dachte er.

Einen "Daumen hoch"-Emoji schickte Gressel einen Tag nach dem Interview. Sollte heißen: Passt alles, kann so veröffentlicht werden! Ziemlich genau 24 Stunden später passte gar nichts mehr.

Saison 1963/64: Anpfiff für die Bundesliga Warum fiel das erste Bundesliga-Tor eigentlich noch vor dem offiziellen Start der Liga? Und warum war die Einführung der Liga für die Spieler durchaus ein Risiko? 1963 wurde die Bundesliga angepfiffen - als eine der letzten nationalen Ligen in Europa. In der zweiten Folge von "kicker History" befassen wir uns damit, wie die Bundesliga eingeführt wurde, wie die erste Saison verlief und was sich für die Spieler änderte. Als Zeitzeugen sind diesmal unter anderem 1860-Legende Alfred "Fredi" Heiß, Wolfang Paul von Borussia Dortmund und der spätere Nationaltorwart Horst Wolter dabei. Außerdem berichten die Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling und Gerd Kolbe von legendären Spielen und einer der kuriosesten Trainerentlassungen der Bundesliga-Geschichte. Die nächste Folge von "kicker History" erscheint am 25. Juli. Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise 11.07.2022 Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

In United-Klamotten war Gressel am vergangenen Freitag wie üblich zum Training erschienen. Da wusste er allerdings noch nicht, dass es das letzte Mal sein sollte. Kurz und knapp erhielt er dann nämlich die Info: Wir haben dich zu den Vancouver Whitecaps getradet, mach's gut.

Kein Mitspracherecht: "Deine ganze Welt wird auf den Kopf gestellt"

So ist das in der MLS oder generell in den USA, wo der Spieler nur selten selbst entscheiden kann, wann er wo spielt. Schon vor zweieinhalb Jahren, als Gressel von Atlanta United in die US-Hauptstadt geschickt wurde, hatte der gebürtige Franke nur ein bedingtes Mitspracherecht. Dieses Mal gar keins.

"Wirklich sauer und mental am Boden" sei er nun gewesen, wie Gressel "The Athletic" verriet. "Deine ganze Welt wird auf den Kopf gestellt." Neun Stunden Zeitunterschied sind es nun in Richtung Neustadt an der Aisch, wo die Familie mitfiebert. 3800 Kilometer entfernt leben vorübergehend noch Frau Casey und Tochter Sophie. "Ich habe das Gefühl, dass ich für all das, was ich für den Klub geleistet habe, keinen Respekt bekomme."

Du bist kein Spieler von DC United mehr, du bist jetzt ein Spieler der Vancouver Whitecaps. General Manager Lucy Rushton

In DC, so heißt es, habe Rooney in seinem angedachten System keinen Platz für Gressel, der vornehmlich als Schienenspieler auf der rechten Seite zum Einsatz kam. Und ohnehin läute der Klub jetzt den Umbruch ein, und dabei habe Gressel als einer der besser verdienenden Spieler weichen müssen.

Trainer Rooney soll achselzuckend daneben gesessen haben

"Du bist kein Spieler von DC United mehr, du bist jetzt ein Spieler der Vancouver Whitecaps", habe General Manager Lucy Rushton zu ihm gesagt, das Angebot aus Kanada über 900.000 US-Dollar sei einfach zu gut gewesen. Rooney, berichtet Gressel, soll achselzuckend daneben gesessen und nur gemeint haben, dass auch er kein großer Freund des Tradens sei. Tja, was soll man machen?

Jetzt muss Gressel das Spiel zwischen DC und dem FCB wie der Großteil der Bayern-Fans am Fernseher verfolgen. Wenn der deutsche Zuschauer den Wecker für kurz vor 1.30 Uhr am Donnerstag einstellt, ist es bei Gressel gerade mal 16.30 Uhr - am Mittwoch.