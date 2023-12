Sauer nach Auswechslung: Führich ermahnt sich selbst

Die Feiertage in Stuttgart nehmen einfach kein Ende. Am Mittwoch gab es den nächsten im Pokal. Auch Chris Führich war am Ende glücklich, obwohl er sich über einen Aspekt geärgert hatte.

Es läuft, und läuft und läuft beim VfB Stuttgart. Der Fast-Absteiger aus dem Vorjahr begeistert aktuell mit tollem Fußball und steht nach einem hochverdienten 2:0 gegen Dortmund im Pokal-Viertelfinale. "Es war für alle, die es gut mit dem VfB meinen, ein richtig schöner Fußballabend. Ich bin richtig glücklich über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind", freute sich Coach Sebastian Hoeneß nach der Partie am ZDF-Mikrofon.

Gegen einen sehr defensiven BVB waren die Stuttgarter in fast allen Belangen überlegen. Überrascht von der Herangehensweise des Gegners waren die Stuttgarter nicht. "Sie haben es in Leverkusen ähnlich gemacht und waren erfolgreich. Dazu haben sie viele schnelle Spieler auf dem Platz gehabt und die Idee, uns über Konter weh zu tun und in unseren Rücken zu kommen, war auch schlüssig", so Hoeneß.

Aber das gelang den Dortmundern fast gar nicht, denn auf der einen Seite war der BVB zu schwach und auf der anderen Seite Stuttgart auch zu stark. "Das ist einfach überragend, ein super Gefühl hier weiterzukommen. Wir sind sehr glücklich", freute sich Chris Führich, der etwa eine halbe Stunde zuvor nicht ganz so glücklich ausgesehen hatte.

Wenn wir so weitermachen, haben wir gute Chancen Chris Führich

Denn in der 71. Minute war der Offensivmann für den späteren Torschützen Silas ausgewechselt worden. Führich war sichtlich angefressen. "Ich war kurz angepisst, wollte weiterspielen, weil ich gut drin war", erklärte der 25-Jährige und ermahnte sich anschließend direkt selbst: "Am Ende war es die richtige Entscheidung, Silas ist reingekommen und macht das Tor. Da muss ich ein bisschen ruhiger und professioneller bleiben."

Aber Schwamm drüber, die Stuttgarter stehen nun im Viertelfinale. Und dem VfB in dieser Form ist in diesem Jahr alles zuzutrauen, erst Recht, da mit Dortmund, Bayern oder Titelverteidiger Leipzig schon echte Schwergewichte ausgeschieden und nur drei Bundesligisten (Stuttgart, Gladbach, Leverkusen) ins Viertelfinale eingezogen sind. "Die Situation ist natürlich anders, wenn Topmannschaften nicht mehr dabei sind. Aktuell performen wir top, ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir gute Chancen", blickt Führich schon mal vorsichtig auf das große Ganze, nämlich den Titel in Berlin.