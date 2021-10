Sauer auf der Bank? Szoboszlai äußert sich gänzlich anders als Silva

Wie nach dem 3:0 der Leipziger beim Duell mit Bochum bekannt wurde, war Dominik Szoboszlai sauer über sein Schicksal, zuerst von Trainer Jesse Marsch auf die Bank verfrachtet worden zu sein. Es folgte eine klare Ansage.

"Domi war ein bisschen sauer auf mich." Mit diesem Satz bestätigte RB-Coach Jesse Marsch nach dem am Ende doch noch klaren 3:0-Erfolg über den VfL Bochum, dass sein Schützling Dominik Szoboszlai im Vorfeld nicht sehr glücklich damit gewesen war, an diesem Samstagabend zunächst wie auch Kollege André Silva auf der Bank Platz nehmen zu müssen.



Kurze Zeit später stellte sich dann auch eben jener Szoboszlai im Interview mit "Sky" - und machte klar, dass er wirklich sauer gewesen war: "Ich glaube, jeder ist ein bisschen sauer, wenn er nicht in der ersten Elf steht. Ich persönlich vielleicht noch mehr als andere, weil ich alle Spiele spielen will. Wenn in einem Jahr 60 Spiele sind, dann will ich 60 spielen. Ich bin eigentlich bereit für alle Spiele."

"Klar braucht man auch Pausen, ich selbst war ja auch zuletzt acht Monate raus", erinnerte sich der im Winter 2021 für 20 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg gekommene Ungar dann zwar auch an seine jüngste Leidenszeit (langwierige Adduktorenbeschwerden)." Szoboszlai ergänzte jedoch auch nochmals: "Trotzdem und wie gesagt: Ich möchte alle Spiele spielen!"

Silva ist der Gegensatz zu Szoboszlai

Während Szoboszlai nur kurz nach seiner Einwechslung eine saubere Ecke serviert hatte, verzeichnete der mit ihm eigewechselte André Silva bei jenem Eckball nicht nur via Kopfball das 1:0, sondern bereitete danach noch äußerst elegant das 2:0 von Christopher Nkunku vor.

Ob auch der 25-jährige Portugiese, vor dieser Saison für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen, sauer gewesen war, als er zum dritten Mal in Folge anstelle von Yussuf Poulsen auf die Bank gemusst hatte? Darüber sprach niemand - und auch der Stürmer selbst brachte mit seiner folgenden sowie eher klassischen Antwort kein Licht ins Dunkel: "Ich bin natürlich sehr glücklich über mein Tor und vor allem darüber, dass ich der Mannschaft mit dem Treffer helfen konnte."

Bleib stark, wir glauben an dich! Jesse Marsch zu André Silva

Viel aussagekräftiger waren da aber die Bilder, wie Leipzigs US-Coach Marsch nach Silvas Treffer sprintete und seinen Schützling innig umarmt hatte - sowie im Anschluss nochmals ausführlich über dessen jüngste Leidenszeit (zuletzt sechs Pflichtspiele ohne Torbeteiligung) sprach: "Es ist ein bisschen schade, weil André solch ein guter Spieler und guter Mensch ist. Ich hatte ein Gespräch mit André heute, wo ich ihm gesagt habe: 'Bleib stark, wir glauben an dich!' Die Situation ist sicherlich nicht einfach für ihn und für uns, wichtig ist aber dann, dass er wie heute solch ein Tor macht."

Ein Tor, das auch den Sachsen als Verein geholfen hat: Der zweite Bundesliga-Dreier in Serie katapultierte RB Leipzig schließlich wieder ran an die internationalen Ränge, die ja mindestens das Ziel sind in dieser Spielzeit.