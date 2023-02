Saudi-Arabien richtet Asienmeisterschaft 2027 aus

Weitere Bewerber gab es nicht, es fehlten also nur noch die Formalitäten: Saudi-Arabien hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Asienmeisterschaft 2027 erhalten.

Beim AFC-Kongress fiel die formale Entscheidung. AFP via Getty Images

Saudi-Arabien war nach dem Rückzug von Indien im Dezember der einzige Bewerber gewesen. Damit stand der Wüstenstaat quasi schon als Ausrichter fest. Bei seinem Kongress in der bahrainischen Hauptstadt Manama gab der asiatische Kontinentalverband (AFC) am Mittwoch die Vergabe nun auch formal bekannt.

"Wir freuen uns darauf, das größte Turnier in der Geschichte des Wettbewerbs auszurichten", sagte Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal: "Das Königreich wandelt sich vor unseren Augen, und wir sind gespannt darauf, wie es 2027 aussehen wird."

Saudi-Arabien hat seine Investitionen in den internationalen Sport in den vergangenen Jahren stark intensiviert. Unter anderem findet dort die lukrative LIV-Golf-Tour statt, auch die Formel 1 macht Station im Königreich, und zuletzt wechselte Cristiano Ronaldo zum saudi-arabischen Klub Al-Nasr Riad. Berichten zufolge strebt der Wüstenstaat auch die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 an.

Die Asienmeisterschaft wird alle vier Jahre ausgetragen, 2023 findet das Turnier in Katar statt. Der Titelverteidiger war für den ursprünglichen Gastgeber China eingesprungen, der aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hatte. Saudi-Arabien gewann den Titel bereits dreimal.