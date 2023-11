Saudi-Arabien offen für eine Winter-WM 2034

Findet im Jahr 2034 zum zweiten Mal eine Weltmeisterschaft im europäischen Winter statt? Bewerber Saudi-Arabien hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, den Sommer durchaus umgehen zu können.

Eine wirkliche Überraschung war die Nachricht nicht mehr, doch er gab ihr etwas Offizielles: Via Instagram verkündete FIFA-Präsident Gianni Infantino am Dienstagabend, als die Bewerbungsfrist für potenzielle Ausrichter geendet hatte, dass die WM 2034 in Saudi-Arabien stattfinden wird. Wenige Stunden zuvor war bekanntgeworden, dass Australien sich aus dem Bewerbungsprozess für die Endrunde in elf Jahren zurückzieht.

Der Weg für Saudi-Arabien war frei. Und schon jetzt beschäftigen sich die Ausrichter damit, wie eine solche WM aussehen könnte - bei Temperaturen im Sommer von bis zu 50 Grad. "Natürlich sind wir für alle Möglichkeiten bereit", wurde der saudische Verbandschef Yasser al-Misehal am Dienstag von der Nachrichtenagentur AFP zitiert.

Heißt: Auch eine Winter-WM, wie sie im vergangenen November und Dezember der Wüstenstaat Katar ausgerichtet hatte, ist im Bereich des Möglichen. Erneut müssten also zahlreiche europäische Topligen eine längere Pause als gewohnt einlegen. Zwingend auf den Winter müsse Saudi-Arabien nicht gehen, das unterstrich al-Misehal auch.

"Viele neue Technologien" würden auch Sommer-WM ermöglichen

Es gebe heutzutage "viele neue Technologien, die bei der Kühlung oder dem Einbau von Klimaanlagen in den Stadien helfen", stellte der Verbandschef bei einer Preisverleihung der Asiatischen Konföderation AFC in der katarischen Hauptstadt Doha klar: "Außerdem gibt es viele Städte im Königreich, die im Sommer eine wunderbare Atmosphäre bieten."

Saudi-Arabien wird seine Planungen in Richtung 2034 bereits beginnen, die offizielle Vergabe durch den FIFA-Kongress erfolgt jedoch erst Ende 2024. Kritiker werfen der FIFA um Präsident Infantino vor, sie habe durch die Planungen für die WM 2030 in sechs Ländern und drei Kontinenten den Weg für den umstrittenen saudischen Herrscher Mohammed bin Salman freigemacht.